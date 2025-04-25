Tuyển Thực tập sinh Tiểu Học Nguyễn Siêu làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 38 Phố Nguyễn Xuân Nham, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

- Thiết kế slide, brochure,...

- Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh, Website,...

- Thực hiện các công việc khác được giao

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 2, năm 3, năm 4 chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Marketing,... và các ngành có liên quan

- Hiểu biết về thiết kế, biết sử dụng các phần mềm đồ họa cơ bản (Photoshop, Adobe Illustrator,...)

- Có khả năng tư duy thẩm mỹ tốt, sáng tạo

- Siêng năng, ham học hỏi & có tinh thần trách nhiệm

- Ưu tiên các bạn thực tập xong sẽ gắn bó với công ty lâu dài.

Quyền lợi

- Lương từ 2-5tr/tháng. Làm việc trong môi trường thân thiện và năng động.

- Nhiều cơ hội thăng tiến và được tham gia các khoá học nâng cao về chuyên môn.

- Được tham gia các hoạt động cộng đồng, rèn luyện thể chất.

- Được hưởng lương xứng đáng.

- Được đào tạo các kỹ năng trong công việc

Tại Tiểu Học Nguyễn Siêu Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tiểu Học Nguyễn Siêu

