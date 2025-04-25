Tuyển Thực tập sinh Tiểu Học Nguyễn Siêu làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Tiểu Học Nguyễn Siêu làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Tiểu Học Nguyễn Siêu
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
Tiểu Học Nguyễn Siêu

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Tiểu Học Nguyễn Siêu

Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 38 Phố Nguyễn Xuân Nham, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

- Thiết kế slide, brochure,...
- Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh, Website,...
- Thực hiện các công việc khác được giao

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 2, năm 3, năm 4 chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Marketing,... và các ngành có liên quan
- Hiểu biết về thiết kế, biết sử dụng các phần mềm đồ họa cơ bản (Photoshop, Adobe Illustrator,...)
- Có khả năng tư duy thẩm mỹ tốt, sáng tạo
- Siêng năng, ham học hỏi & có tinh thần trách nhiệm
- Ưu tiên các bạn thực tập xong sẽ gắn bó với công ty lâu dài.
Quyền lợi
- Lương từ 2-5tr/tháng. Làm việc trong môi trường thân thiện và năng động.
- Nhiều cơ hội thăng tiến và được tham gia các khoá học nâng cao về chuyên môn.
- Được tham gia các hoạt động cộng đồng, rèn luyện thể chất.
- Được hưởng lương xứng đáng.
- Được đào tạo các kỹ năng trong công việc

Tại Tiểu Học Nguyễn Siêu Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tiểu Học Nguyễn Siêu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tiểu Học Nguyễn Siêu

Tiểu Học Nguyễn Siêu

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: No 38, Nguyen Xuan Nham Stress, Yen Hoa Ward, Cau Giay, Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

