Tuyển Thực tập sinh INTER-K JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40A - 40B Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

Hành chính:

Quản lý, mua sắm tài sản, trang thiết bị, dụng cụ và các chi phí văn phòng.

Phối hợp tổ chức các sự kiện nội bộ của Công ty.

Chuẩn bị cho các chuyến công tác (đặt khách sạn, vé máy bay, lập bộ công tác phí).

Chuẩn bị cho các cuộc họp và tiếp đón khách hàng.

Soạn thảo các văn bản theo yêu cầu của BGĐ Công ty.

Nhân sự:

Tham gia hỗ trợ quy trình tuyển dụng của công ty, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Quản lý.

Tham gia chuẩn bị tiếp nhận nhân viên mới và tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.

Viết bài truyền thông thương hiệu nhà tuyển dụng.

Thực hiện một số yêu cầu khác của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng tin học văn phòng tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm, điều phối công việc.

Kỹ năng quản lý thời gian và chịu được áp lực tiến độ công việc.

Cẩn thận, tỷ mỉ trong công việc, trung thực, nhiệt tình có trách nhiệm cao trong công việc.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, hòa đồng.

Biết tiếng Anh là một lợi thế.

Thực tập tối thiểu 4 ngày/tuần. Ưu tiên thực tập full time.

Tại INTER-K JOINT STOCK COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập: 2,000,000 VND/tháng.

Đánh giá hiệu suất làm việc và có cơ hội được promote lên fresher sau 3 tháng thực tập.

Hỗ trợ dấu mộc nếu bạn cần.

Được đào tạo đầy đủ từ Inter-K JSC (Định hướng, Phát triển,…).

Có cơ hội học tập và phát triển, không áp KPI.

Làm việc trong đội nhóm lớn và toàn cầu, làm việc trực tiếp với khách hàng.

Miễn phí gửi xe tại văn phòng Inter-K.

Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và đầy đủ tiện nghi.

Tham gia các hoạt động liên kết xã hội, Team-Building, Year-end party, thể thao và các hoạt động khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại INTER-K JOINT STOCK COMPANY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin