Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu

Mức lương Đến 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, toà nhà Fafim A, số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 4 Triệu

Hỗ trợ công tác tuyển dụng (đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn, thông báo kết quả cho ứng viên).

Hỗ trợ công tác tiếp đón nhân viên mới.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên là sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành Quản trị nhân lực.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt những đầu việc được giao.

Chấp nhận part time, ưu tiên có thể làm full time.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu thực tập.

Phụ cấp: 2 - 4 triệu + thưởng hiệu quả tuyển dụng.

Được hướng dẫn các công việc, nghiệp vụ liên quan đến tuyển dụng.

Sau thời gian TTS, nhân sự sẽ được đánh giá để trở thành nhân viên chính thức.

Môi trường trẻ trung, năng động.

Quỹ ăn nhẹ hàng tuần, tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin