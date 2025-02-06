Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM
Mức lương
Đến 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3, toà nhà Fafim A, số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 4 Triệu
Hỗ trợ công tác tuyển dụng (đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn, thông báo kết quả cho ứng viên).
Hỗ trợ công tác tiếp đón nhân viên mới.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên là sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành Quản trị nhân lực.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt những đầu việc được giao.
Chấp nhận part time, ưu tiên có thể làm full time.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt những đầu việc được giao.
Chấp nhận part time, ưu tiên có thể làm full time.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu thực tập.
Phụ cấp: 2 - 4 triệu + thưởng hiệu quả tuyển dụng.
Được hướng dẫn các công việc, nghiệp vụ liên quan đến tuyển dụng.
Sau thời gian TTS, nhân sự sẽ được đánh giá để trở thành nhân viên chính thức.
Môi trường trẻ trung, năng động.
Quỹ ăn nhẹ hàng tuần, tháng.
Phụ cấp: 2 - 4 triệu + thưởng hiệu quả tuyển dụng.
Được hướng dẫn các công việc, nghiệp vụ liên quan đến tuyển dụng.
Sau thời gian TTS, nhân sự sẽ được đánh giá để trở thành nhân viên chính thức.
Môi trường trẻ trung, năng động.
Quỹ ăn nhẹ hàng tuần, tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI