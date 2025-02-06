Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN HELIGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Chi tiết công việc:

Tham gia phân tích dữ liệu, khảo sát thị trường, tiếp cận khách hàng và đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing.

Hỗ trợ lên ý tưởng trong việc viết bài blog, bài PR, bài quảng cáo và các bài viết trên mạng xã hội.

Thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh đơn giản, video marketing cho các chiến dịch truyền thông

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 các ngành Truyền thông, Báo chí,...

Tham gia thực tập tối thiểu 4 buổi/tuần

Có kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, sáng tạo

Có khả năng Teamwork

Có kỹ năng quay chụp, edit cơ bản

Có ý thức trách nhiệm, thái độ tốt, nhanh nhẹn hoạt bát

Sử dụng laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HELIGATE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương tính theo số giờ làm thực tế, up to 3 triệu/tháng

Được leader team Marketing hướng dẫn, team hỗ trợ nhiệt tình

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Tham gia các hoạt động đào tạo đa dạng tại công ty

Tham gia các event, hoạt động ngoại khóa

Làm việc trong môi trường IT trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Thời gian làm việc được sắp xếp linh hoạt theo lịch học

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HELIGATE

