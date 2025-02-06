Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN HELIGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HELIGATE
Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 16 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 3 Triệu
Chi tiết công việc:
Tham gia phân tích dữ liệu, khảo sát thị trường, tiếp cận khách hàng và đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing.
Hỗ trợ lên ý tưởng trong việc viết bài blog, bài PR, bài quảng cáo và các bài viết trên mạng xã hội.
Thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh đơn giản, video marketing cho các chiến dịch truyền thông
Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3 các ngành Truyền thông, Báo chí,...
Tham gia thực tập tối thiểu 4 buổi/tuần
Có kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, sáng tạo
Có khả năng Teamwork
Có kỹ năng quay chụp, edit cơ bản
Có ý thức trách nhiệm, thái độ tốt, nhanh nhẹn hoạt bát
Sử dụng laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HELIGATE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương tính theo số giờ làm thực tế, up to 3 triệu/tháng
Được leader team Marketing hướng dẫn, team hỗ trợ nhiệt tình
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Tham gia các hoạt động đào tạo đa dạng tại công ty
Tham gia các event, hoạt động ngoại khóa
Làm việc trong môi trường IT trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Thời gian làm việc được sắp xếp linh hoạt theo lịch học
