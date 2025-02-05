Tuyển Thực tập sinh Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Tuyển dụng (80%)

Truyền thông tuyển dụng: Đăng tin, tạo nguồn từ đa kênh để thu hút ứng viên tiềm năng.

Tiếp nhận các cuộc gọi đến, hướng dẫn ứng viên các thông tin cần thiết;

Phỏng vấn và sàng lọc ứng viên qua điện thoại và set up lịch phỏng vấn trực tiếp.

Tham gia hỗ trợ trong quá trình phỏng vấn, nhận phản hồi từ ứng viên.

Nghiên cứu, đóng góp ý tưởng và cùng bộ phận thực hiện các dự án tạo nguồn ứng viên và xây dựng thương hiệu tuyển dụng.

Công tác hỗ trợ tuyển dụng (20%)

Hướng dẫn ứng viên hoàn tất hồ sơ, hợp đồng;

Quản lý data, dữ liệu ứng viên

Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định

Hỗ trợ công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Sinh viên năm 3 / năm 4 /mới tốt nghiệp Đại học chính quy các chuyên ngành

Định hướng mong muốn gắn bó lâu dài với tuyển dụng, nhân sự

Nhiệt huyết, chăm chỉ, kiên trì, chủ động học hỏi

Giao tiếp tốt, sôi nổi trong các hoạt động phong trào, văn hoá, đoàn thể

Ưu tiên ứng viên tiếng Anh tốt

Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders Thì Được Hưởng Những Gì

Phát triển bản thân:

Chương trình đào tạo bài bản về Tư duy mới và chiến lược tuyển dụng chuyên nghiệp bao gồm: xây dựng thương hiệu tuyển dụng, thấu hiểu tâm lý ứng viên để tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt, ứng dụng công nghệ để tự động hóa hoạt động tuyển dụng...

Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức nếu chứng minh được năng lực

Cơ hội được dẫn dắt bởi các TA Manager nhiều năm kinh nghiệm thực chiến về tuyển dụng

Cơ hội thăng tiến thành chuyên viên tuyển dụng, trưởng - phó phòng tuyển dụng với mức lương hấp dẫn

Cơ hội trải nghiệm tuyển dụng các các vị trí khác nhau bao gồm tuyển dụng khối mass, khối back office, quản lí cấp cao...

Cơ hội mở rộng kiến thức về lĩnh vực Quản trị nhân sự, Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Marketing ...

Cơ hội được xuất hiện trên hệ thống truyền thông giáo dục lớn nhất Việt Nam

Chính sách phúc lợi tuyệt vời với:

Lương cứng 3.000.000 VNĐ + phụ cấp. Tổng thu nhập up to 5.000.000 VNĐ

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...)

Gói chính sách đào tạo nội bộ,bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực chuyên môn

Thoả thích thưởng thức menu ẩm thực vạn người mê mỗi thứ Sáu hàng tuần cùng HBR_Happy_Friday

Chương trình Team Building, Year End Party cực cháy cùng đồng đội

Môi trường làm việc tràn đầy hứng khởi :

HBR luôn tạo mọi điều kiện và nguồn lực giúp đỡ để bạn phá bỏ rào cản để trở thành “những chú đại bàng” và đạt được giấc mơ của mình.

Cơ hội rèn luyện Thân - Tâm - Trí cùng chương trình Unlock Your Power 2024 với giải thưởng lên đến 30.000.000 VNĐ

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Top 1 trung tâm được yêu thích nhất trên mạng xã hội với hơn 8.000.000 lượt theo dõi trên Facebook, Youtube, Tik Tok

Top 1 hướng nghiệp và phát triển sự nghiệp cho học sinh, sinh viên

Top 1 truyền cảm hứng thay đổi tư duy và thói quen thành công cho thế hệ trẻ.

Đạt 9,4/10 điểm về chất lượng đào tạo, xếp hạng xuất sắc trên nền tảng đánh giá giáo dục Edu2Review

Năm 2016 trung tâm nhận được chứng nhận Hàng Việt Tốt Dịch Vụ Hoàn Hảo.

Đạt nút vàng với 1.000.000 subscribe trên kênh Youtube - Học tiếng Anh Langmaster vào tháng 11 năm 2021

“Top 10 Thương hiệu Vàng 2021” với dịch vụ đào tạo Anh ngữ ứng dụng phương pháp NLP

"Top 10 Thương hiệu mạnh ASEAN 2023"

"Top 20 Thương hiệu nổi tiếng đất Việt 2022"

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders

