Tuyển Thực tập sinh công ty cổ phần giải pháp công nghệ smart digiworld làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 24 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia thực tập làm Coder về .Net C#,web, application, SQL SERVER, tester,...

Tham gia triển khai các dự án hiện hữu của công ty.

Các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 Đại học chuyên ngành CNTT/Điện tử viễn thông

Các sinh viên muốn gắn bó và làm việc tại công ty sau khi ra trường, Smart Digiworld luôn luôn trào đón các bạn.

Có kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập

Có tinh thần cầu tiến

Có trách nhiệm và biết sắp xếp công việc

Tại công ty cổ phần giải pháp công nghệ smart digiworld Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến và trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Được Đào tạo, hướng dẫn chuyên môn

Được đào tạo kỹ năng mềm theo các Chương trình của công ty

Có phụ cấp theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần giải pháp công nghệ smart digiworld

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.