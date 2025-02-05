Tuyển Thực tập sinh công ty cổ phần giải pháp công nghệ smart digiworld làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại công ty cổ phần giải pháp công nghệ smart digiworld
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 24 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia thực tập làm Coder về .Net C#,web, application, SQL SERVER, tester,...
Tham gia triển khai các dự án hiện hữu của công ty.
Các công việc khác theo phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4 Đại học chuyên ngành CNTT/Điện tử viễn thông
Các sinh viên muốn gắn bó và làm việc tại công ty sau khi ra trường, Smart Digiworld luôn luôn trào đón các bạn.
Có kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập
Có tinh thần cầu tiến
Có trách nhiệm và biết sắp xếp công việc
Các sinh viên muốn gắn bó và làm việc tại công ty sau khi ra trường, Smart Digiworld luôn luôn trào đón các bạn.
Có kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập
Có tinh thần cầu tiến
Có trách nhiệm và biết sắp xếp công việc
Tại công ty cổ phần giải pháp công nghệ smart digiworld Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến và trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Được Đào tạo, hướng dẫn chuyên môn
Được đào tạo kỹ năng mềm theo các Chương trình của công ty
Có phụ cấp theo năng lực
Được Đào tạo, hướng dẫn chuyên môn
Được đào tạo kỹ năng mềm theo các Chương trình của công ty
Có phụ cấp theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần giải pháp công nghệ smart digiworld
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI