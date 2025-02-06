Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 63/5 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Nghiên cứu từ khóa và chủ đề cho website TMĐT về đồ nội thất (Nếu chưa biết sẽ được đào tạo)
- Tối ưu website chuẩn SEO theo tiêu chuẩn đề ra (Nếu chưa biết sẽ được đào tạo)
- Thực hiện Website Marketing, thu hút traffic và tối ưu chuyển đổi trên trang (Nếu chưa biết sẽ được đào tạo)
- Thực hiện các chiến dịch quảng bá website, link building theo kế hoạch (Nếu chưa biết sẽ được đào tạo)
- Phối hợp cùng team khám phá insights người dùng mới nhất (Nếu chưa biết sẽ được đào tạo)
- Thực hiện các yêu cầu công việc theo hướng dẫn của Trưởng phòng và chuyên viên SEO
- Làm việc trực tiếp tại văn phòng công ty

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đặc điểm cá nhân:
- Độ tuổi: 18 – 30
- Thể chất: Khoẻ mạnh
- Tính cách: Cởi mở, năng động, giao tiếp tốt
Trình độ chuyên môn:
- Học vấn: Không yêu cầu. Tuy nhiên tốt nghiệp hoặc đang theo học cao đẳng/đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Thương mại điện tử, Công nghệ thông tin là một lợi thế. Có chứng chỉ SEO hoặc từng làm thực tập sinh SEO là một lợi thế.
Phẩm chất - Kỹ năng:
- Có hiểu biết về Website và quản trị website (Nếu chưa biết sẽ được đào tạo)
- Có tư duy logic, kỹ năng nghiên cứu tốt, làm việc dựa trên dữ liệu.
- Đề cao tính cẩn thận, chỉn chu, tỉ mỉ, tôn trọng thời hạn công việc được giao.
- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, chủ động trong công việc. Có định hướng phát triển sự nghiệp lâu dài với mảng SEO nói riêng cũng như ngành Marketing nói chung.
- Có tinh thần, trách nhiệm trong công việc, cam kết tuân thủ quy trình làm việc
- Có kỹ năng giao tiếp tốt để trao đổi công việc thường xuyên, phản hồi và đóng góp trong công việc
- Có hiểu biết về SEO là một lợi thế lớn (Nếu chưa biết sẽ được đào tạo)

Tại CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động; lĩnh vực thương mại điện tử với nhu cầu thị trường cực lớn
- Được đào tạo bộ kiến thức/kỹ năng để trở thành Chuyên viên SEO và Website Marketing trong tương lai
- Được hỗ trợ xác nhận thực tập (nếu nhân sự đề xuất)
- Có cơ hội trở thành cộng tác viên/nhân viên chính thức của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 1, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

