Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 61 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu đào tạo: Tham gia vào việc chuẩn bị, biên soạn và tổ chức tài liệu học tập, bài giảng và các chương trình đào tạo văn hoá hệ thống.

Quản lý các hoạt động đào tạo: Hỗ trợ tổ chức các buổi đào tạo trực tiếp hoặc online, bao gồm lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quá trình học tập của giáo viên.

Theo dõi và đánh giá kết quả đào tạo: Phối hợp với Leader để đánh giá hiệu quả của các khóa học và đưa ra đề xuất cải tiến.

Công tác tuyển dụng giáo viên: Tham gia vào quy trình tuyển dụng giáo viên mới, bao gồm sắp xếp phỏng vấn, chuẩn bị tài liệu hướng dẫn cho giáo viên mới.

Hỗ trợ quản lý ứng viên ứng tuyển: Giám sát các khoá đào tạo, ghi nhận phản hồi từ học viên và đưa ra các phương án cải thiện chương trình đào tạo.

Phối hợp với các phòng ban khác: Hỗ trợ công tác liên quan đến bộ phận nhân sự, marketing trong việc triển khai các chương trình đào tạo và phát triển giáo viên.

Và các công việc khác được đề xuất từ Leader: tra soát bảng chấm công; xây dựng quy trình cập nhật cải tiến công nghệ cho giáo viên.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Học vấn: Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Sư phạm, Giáo dục, Quản lý giáo dục, hoặc các ngành liên quan.

Thiết bị cần có: Laptop

Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng giao tiếp tốt, truyền đạt thông tin rõ ràng, mạch lạc.

Kỹ năng tổ chức: Biết cách sắp xếp công việc, quản lý thời gian hiệu quả để đáp ứng các yêu cầu của công việc.

Kỹ năng sử dụng công nghệ: Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các công cụ hỗ trợ giảng dạy online như Zoom, Google Meet, Microsoft Teams.

Tinh thần học hỏi: Chủ động, cầu tiến, luôn sẵn sàng học hỏi và phát triển bản thân.

Ưu tiên: Ứng viên đã có kinh nghiệm trong các hoạt động giảng dạy hoặc tham gia các dự án giáo dục, đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương TTS: 3.000.000 - 4.000.000đ/tháng (Có hỗ trợ dấu thực tập)

- Được đào tạo về các kỹ năng quản lý và đào tạo giáo viên.

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp; được làm việc với đội ngũ Quản Lý Đài Loan.

- Cơ hội tham gia vào các chương trình đào tạo nội bộ của công ty.

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu hoàn thành tốt công việc.

- Hỗ trợ chi phí đi lại, phụ cấp thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin