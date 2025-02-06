Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Viết bài chuẩn SEO

- Lập kế hoạch và triển khai đẩy nội dung từ khóa cho website.

- Theo dõi, đo lường, tối ưu và xử lý phát sinh của hoạt động SEO trên các công cụ: Google Analytics, Search Console,...

- Đánh giá và cải tiến chất lượng website về kỹ thuật và trải nghiệm người dùng, đáp ứng yêu cầu của tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm.

Báo cáo định kỳ: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên tốt nghiệp các trường chuyên văn, khoa ngôn ngữ học...

- Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên từ 3 tháng đến 6 tháng triển khai dự án SEO thực tế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 3.000.000vnđ – 5.000.000vnđ/tháng

Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng thứ 7 (Từ 8h30 – 17h30, nghỉ trưa: 12h00 – 13h30).

Cung cấp dấu thực tập

- Đặc biệt: Có cơ hội làm việc trên các nền tảng đa kênh như Facebook, Youtube, Google, Tik tok, Instagram;

- Được đào tạo về cách xây dựng đa dạng các loại hình content: Content SEO, Content viral, content quảng cáo;

- Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing: Thiết kế, chỉnh sửa video, chạy ads;

- Đề xuất tăng lương định kỳ từ 6 tháng/lần.

- Đóng BHXH, BHYT theo quy định

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

- Miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trường doanh nhân HBR (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

- Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.