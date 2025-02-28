Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 90 đường số 6, Cityland Park Hills, phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

- Tìm kiếm, liên hệ và tư vấn cho các doanh nghiệp có nhu cầu triển khai Marketing nắm rõ hơn các sản phẩm cung cấp (Marketing tổng thể hoặc Digital Marketing) từ Data công ty cung cấp hoặc từ Data được hướng dẫn tìm kiếm
- Tư vấn và gửi báo giá, planning, giúp khách hàng hiểu rõ về các sản phẩm quảng cáo truyền thông trực tuyến (quảng cáo Zalo...)
- Lead dự án khi có khả năng
- Không yêu cầu kinh nghiệm (đối với Thực tập sinh), sẽ được training nếu chưa có kinh nghiệm.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối, Thực tập full-time
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, tự tin, nhiệt tình, kiên trì, trung thực, cầu tiến và có trách nhiệm với công việc
- Có laptop cá nhân
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (MS Word, MS Excel, Powerpoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 1 triệu - 3 triệu
- Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tham gia đấu thầu dự án
- Hỗ trợ thực tập sinh đóng dấu mộc, chữ ký, làm báo cáo thực tập, định hướng công việc phù hợp với khả năng trong quá trình thực tập
-Cơ hội thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập
- Có cơ hội tham gia các buổi đào tạo của Facebook, Google, Zalo, Tik Tok (Các lớp đào tạo, training là hoàn toàn miễn phí và được công ty hỗ trợ)
- Thời gian làm việc từ THỨ 2 đến THỨ 6, được nghỉ THỨ 7 và CHỦ NHẬT, các ngày LỄ, TẾT...
+ Sáng 08h00- 12h00
+ Chiều: 13h30- 17h30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 201, Tầng 2, LK 9-2, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

