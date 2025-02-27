Tuyển Thực tập sinh công ty TNHH Engage Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 15 đường14, p Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Thiết kế cơ bản (canva..), làm file thuyết trình tốt.

- Hỗ trợ hậu cần cho sự kiện (Golf).

- Có laptop cá nhân để làm việc.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Multitasking (đa nhiệm)

- Social Media (kỹ năng mạng xã hội)

- Kinh nghiệm hỗ trợ sự kiện tại trường, bên ngoài (ưu tiên từng làm các vị trí BCH đoàn, đội, hội, nhóm)

Tại công ty TNHH Engage Plus Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc linh hoạt:

- 2 buổi tại công ty mỗi tuần.

- Hỗ trợ trực tuyến cho các ngày còn lại.

- Lương hỗ trợ từ 2 - 2,5tr/ tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH Engage Plus

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin