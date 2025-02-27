Tuyển Thực tập sinh công ty TNHH Engage Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại công ty TNHH Engage Plus
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: số 15 đường14, p Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
- Thiết kế cơ bản (canva..), làm file thuyết trình tốt.
- Hỗ trợ hậu cần cho sự kiện (Golf).
- Có laptop cá nhân để làm việc.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Multitasking (đa nhiệm)
- Social Media (kỹ năng mạng xã hội)
- Kinh nghiệm hỗ trợ sự kiện tại trường, bên ngoài (ưu tiên từng làm các vị trí BCH đoàn, đội, hội, nhóm)
Tại công ty TNHH Engage Plus Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc linh hoạt:
- 2 buổi tại công ty mỗi tuần.
- Hỗ trợ trực tuyến cho các ngày còn lại.
- Lương hỗ trợ từ 2 - 2,5tr/ tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH Engage Plus
