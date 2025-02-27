Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 137 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng được phân công quản lí

Hỗ trợ tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng

Hỗ trợ đặt và xác nhận lịch hẹn cho khách hàng

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 đang đợi bằng tốt nghiệp

Giọng nói rõ ràng và dễ nghe

Thực tập fulltime ( hỗ trợ 1-2 buổi off/tuần)

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 4 triệu + hoa hồng + thưởng

Hỗ trợ cấp mộc tròn đỏ

Hỗ trợ số liệu báo cáo

Không áp KPI

Không áp talktime

Không tăng ca ngoài giờ hành chính

Được đào tạo kĩ năng từ cơ bản đến nâng cao

Môi trường làm việc năng động, vui vẻ

Được du lịch định kì năm

Được xem xét lên nhân viên chính thức sau kì thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin