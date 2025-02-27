Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín
Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 137 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng được phân công quản lí
Hỗ trợ tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng
Hỗ trợ đặt và xác nhận lịch hẹn cho khách hàng
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4 đang đợi bằng tốt nghiệp
Giọng nói rõ ràng và dễ nghe
Thực tập fulltime ( hỗ trợ 1-2 buổi off/tuần)
Giọng nói rõ ràng và dễ nghe
Thực tập fulltime ( hỗ trợ 1-2 buổi off/tuần)
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 4 triệu + hoa hồng + thưởng
Hỗ trợ cấp mộc tròn đỏ
Hỗ trợ số liệu báo cáo
Không áp KPI
Không áp talktime
Không tăng ca ngoài giờ hành chính
Được đào tạo kĩ năng từ cơ bản đến nâng cao
Môi trường làm việc năng động, vui vẻ
Được du lịch định kì năm
Được xem xét lên nhân viên chính thức sau kì thực tập
Hỗ trợ cấp mộc tròn đỏ
Hỗ trợ số liệu báo cáo
Không áp KPI
Không áp talktime
Không tăng ca ngoài giờ hành chính
Được đào tạo kĩ năng từ cơ bản đến nâng cao
Môi trường làm việc năng động, vui vẻ
Được du lịch định kì năm
Được xem xét lên nhân viên chính thức sau kì thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI