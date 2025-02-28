Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ các công việc trước và sau phỏng vấn, tuyển dụng...
- Đăng tin tuyển dụng.
- Tiếp nhận sàng lọc hồ sơ ứng viên.
- Gọi điện/ gửi thư (Email) mời phỏng vấn/ nhận việc.
- Các công việc hướng dẫn nhận việc nhân viên mới.
- Chuẩn bị hồ sơ nhân viên + đón tiếp nhân viên mới.
- Hỗ trợ Chuyên viên tuyển dụng một số công việc khác.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam/ Nữ từ 18- 24 tuổi
- Là sinh viên các trường ĐH/CĐ chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh.... đang tìm kiếm cơ hội thực tập/ phát triển trong lĩnh vực Tuyển dụng/ Nhân sự.
- Có ngoại hình ưa nhìn, hòa đồng, thân thiện, có kỹ năng giao tiếp tốt.
- Năng động sáng tạo, có chí hướng phát triển chuyên môn và nghề nghiệp.
- Có kiến thức cơ bản về nhân sự, các kiến thức xã hội khác.
- Có khả năng viết bài, trình bày, kỹ năng content.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN Thì Được Hưởng Những Gì
- Có nhiều cơ hội thăng tiến sự nghiệm, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh của công ty.
- Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
- Được va chạm và cọ xát với những công việc thực tế
- Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
