Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM BÙI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM BÙI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Đóng gói mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu theo quy trình sản xuất.
Báo cáo tiến độ và kết quả sản xuất hàng ngày.
Hỗ trợ các công việc khác trong quy trình sản xuất khi cần.
Thực hiện công việc theo hướng dẫn của quản lý.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất hoặc đóng gói. Đối với ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Trình độ từ trung cấp/cao đẳng trở lên. Chấp nhận Sinh viên năm 2,3,4 còn lịch học trên trường.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Có khả năng làm việc theo nhóm và tuân thủ quy trình sản xuất.
Tại CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM BÙI Thì Được Hưởng Những Gì
Ký hợp đồng lao động chính thức sau thời gian thử việc.
Mức lương cạnh tranh: Lương căn bản + phụ cấp ăn/xăng + thưởng tháng 13 (nếu đạt chỉ tiêu).
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn và có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp trong ngành mỹ phẩm, nước hoa.
Thời gian làm việc:
Sáng: 9h - 12H
Chiều: 13h - 18H
Sinh viên có thể linh hoạt theo lịch học
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM BÙI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
