Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM BÙI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Quận 7

Thực tập sinh

Đóng gói mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu theo quy trình sản xuất.

Báo cáo tiến độ và kết quả sản xuất hàng ngày.

Hỗ trợ các công việc khác trong quy trình sản xuất khi cần.

Thực hiện công việc theo hướng dẫn của quản lý.

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất hoặc đóng gói. Đối với ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Trình độ từ trung cấp/cao đẳng trở lên. Chấp nhận Sinh viên năm 2,3,4 còn lịch học trên trường.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Có khả năng làm việc theo nhóm và tuân thủ quy trình sản xuất.

Tại CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM BÙI Thì Được Hưởng Những Gì

Ký hợp đồng lao động chính thức sau thời gian thử việc.

Mức lương cạnh tranh: Lương căn bản + phụ cấp ăn/xăng + thưởng tháng 13 (nếu đạt chỉ tiêu).

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn và có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp trong ngành mỹ phẩm, nước hoa.

Thời gian làm việc:

Sáng: 9h - 12H

Chiều: 13h - 18H

Sinh viên có thể linh hoạt theo lịch học

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM BÙI

