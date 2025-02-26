Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 3/3 Gò Xoài, Phường Bình hưng Hoà A, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Tham gia vào việc lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên Shopee Ads, Tiktok Ads.
Tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo để đạt hiệu quả tối ưu về chi phí và doanh thu.
Phân tích dữ liệu, báo cáo hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo.
Hỗ trợ các hoạt động Marketing khác của công ty.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững kiến thức về Shopee Ads, Tiktok Ads, Tiktok Shop.
Có khả năng phân tích dữ liệu, báo cáo hiệu quả chiến dịch.
Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi.
Chịu áp lực công việc cao;
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Có khả năng phân tích dữ liệu, báo cáo hiệu quả chiến dịch.
Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi.
Chịu áp lực công việc cao;
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển.
Được đào tạo chuyên sâu về Shopee Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads, Tiktok Shop.
Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.
Hỗ trợ lương cứng cho thực tập 3tr/tháng;
Lương thưởng theo năng lực, có chính sách rõ ràng.
Được đào tạo, hướng dẫn từ người có kinh nghiệm.
Có cơ hội được nhận chính thức sau 3 tháng thực tập (thu nhập 9-15tr/tháng)
Được đào tạo chuyên sâu về Shopee Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads, Tiktok Shop.
Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.
Hỗ trợ lương cứng cho thực tập 3tr/tháng;
Lương thưởng theo năng lực, có chính sách rõ ràng.
Được đào tạo, hướng dẫn từ người có kinh nghiệm.
Có cơ hội được nhận chính thức sau 3 tháng thực tập (thu nhập 9-15tr/tháng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
