Tuyển Thực tập sinh Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và liên hệ với các đối tác trong và ngoài nước để phát triển hợp tác;

- Cập nhật kịp thời thông tin của khách sạn tới đối tác;

- Chăm sóc các đối tác hiện có của khách sạn;

- Tương tác và seeding thông tin về khách sạn trên các hội nhóm;

- Hỗ trợ Team Sales và các bộ phận liên quan lên kế hoạch, đề xuất ý tưởng sản phẩm mới;

- Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ, Du lịch và Khách sạn;

- Ngoại hình sáng, khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn;

- Yêu cầu bắt buộc - sử dụng thành thạo 1 trong 3 ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn;

- Thành thạo tin học văn phòng;

- Có thể làm việc full-time.

Quyền lợi ứng viên

- Mức lương: 3 - 5 triệu + phụ cấp ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày + miễn phí gửi xe tại tòa nhà;

- Lộ trình thăng tiến rộng mở với đa lĩnh vực đi đầu thị trường;

Tại Tập Đoàn Apec (Apec Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Apec (Apec Group)

