Tuyển Thực tập sinh CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CHT LAB
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CHT LAB

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CHT LAB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 12, Alley 40, Nguy Nhu Kon Tum Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ thiết kế và phát triển hệ thống mạch điện điều khiển điện tử cho dự án giường thông minh (SmartBed) và các dự án IOT khác
Xây dựng IOT Network, lắp đặt, đấu nối và kiểm thử các thành phần điện tử, như kết nối cảm biến và các thiết bị điều khiển qua các cổng GPIO, USB, CAN Bus, I2C, I2S.
Hỗ trợ lập trình cơ bản bằng C, Python và thực hiện kiểm tra chức năng của các add-on trên Home Assistant.
Tham gia vào quá trình thử nghiệm và hiệu chỉnh hệ thống điện tử tự động cho các chức năng như điều khiển thiết bị chấp hành, ánh sáng, âm thanh và điều hòa không khí.
Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật để khắc phục sự cố và tối ưu hóa hệ thống điện tử.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp ngành Điện, Điện tử, Tự động hóa hoặc các ngành liên quan.
Kiến thức cơ bản về điện tử và các giao thức truyền thông như GPIO, UART,I2C, SPI...
Hiểu biết cơ bản về lập trình Python hoặc có mong muốn học hỏi lập trình để hỗ trợ các add-on của Home Assistant.
Kỹ năng lắp ráp và đấu nối các hệ thống điện tử.
Tư duy logic, chăm chỉ, tỉ mỉ trong công việc và có khả năng học hỏi nhanh.
Có kinh nghiệm thực tế hoặc đã tham gia vào các dự án liên quan đến IoT hoặc Smarthome.
Có niềm đam mê với điện tử tự động và mong muốn phát triển trong lĩnh vực này.

Tại CHT LAB Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và hướng dẫn từ đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực Smarthome và IoT.
Cơ hội tham gia vào dự án thực tế, tích lũy kinh nghiệm và phát triển kỹ năng chuyên môn.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi hoàn thành kỳ thực tập.
Phụ cấp thực tập theo năng lực và kết quả công việc.
Hỗ trợ lương thực tập: 2tr/tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHT LAB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHT LAB

CHT LAB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa TH Office Số 27, ngõ 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

