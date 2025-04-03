Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển dụng và sàng lọc hồ sơ ứng viên phù hợp với nhu cầu của nhà hàng, khách sạn.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline.

Phỏng vấn ứng viên và đánh giá năng lực, kỹ năng.

Hỗ trợ quản lý và xây dựng fanpage tuyển dụng

Hỗ trợ hoạt động truyền thông nội bộ

Tạo nguồn ứng viên khối nhà hàng

Được làm quen với công tác chấm công, tính lương, BHXH tại công ty

Hỗ trợ các công việc hành chính khác của bộ phận nhân sự.