Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHONG GIA VIỆT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHONG GIA VIỆT
- Đà Nẵng: 344 Nguyễn Phước Lan, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 7 Triệu
Thực hiện các hoạt động tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, hỗ trợ đặt lịch và phỏng vấn ứng viên
Tìm hiểu và nắm rõ yêu cầu tuyển dụng, vị trí tuyển dụng của công ty
Hỗ trợ ứng viên nộp hồ sơ, tham gia khoá học khi tuyển ứng viên đạt yêu cầu
Tham gia các lịch họp team, các buổi khảo sát việc làm,...
Tham gia đầy đủ các lớp học nâng cao kiến thức chuyên ngành nhân sự, bán hàng
Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến nhân sự
Với Mức Lương 2 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi: đủ 21 tuổi trở lên
Bằng cấp: Cao đẳng trở lên (chấp nhận sinh viên đang chờ bằng hoặc sắp tốt nghiệp)
Không yêu cầu có kinh nghiệm làm việc (sẽ được đào tạo)
Khả năng sáng tạo cao, chủ động, tinh thần trách nhiệm
Thái độ làm việc tích cực và cầu tiến
Có khả năng sắp xếp, giải quyết công việc
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Chủ động, nhiệt tình và luôn sẵn sàng học hỏi
Hỗ trợ Partime
Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHONG GIA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ đóng dấu mộc, báo cáo thực tập đối với sinh viên thực tập
Được hỗ trợ đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm
Được hỗ trợ kịp thời, liên tục từ cấp trên, nhân viên tiền bối
Có cơ hội tham gia các hoạt động, chương trình workshop, các khoá đào tạo miễn phí từ công ty để nâng cao kiến thức, kỹ năng
Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
Có cơ hội được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Môi trường làm việc cam kết hoà đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHONG GIA VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
