Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHONG GIA VIỆT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 7 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHONG GIA VIỆT
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHONG GIA VIỆT

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHONG GIA VIỆT

Mức lương
2 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 344 Nguyễn Phước Lan, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 7 Triệu

Thực hiện các hoạt động tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, hỗ trợ đặt lịch và phỏng vấn ứng viên Tìm hiểu và nắm rõ yêu cầu tuyển dụng, vị trí tuyển dụng của công ty Hỗ trợ ứng viên nộp hồ sơ, tham gia khoá học khi tuyển ứng viên đạt yêu cầu Tham gia các lịch họp team, các buổi khảo sát việc làm,... Tham gia đầy đủ các lớp học nâng cao kiến thức chuyên ngành nhân sự, bán hàng Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến nhân sự
Với Mức Lương 2 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: đủ 21 tuổi trở lên Bằng cấp: Cao đẳng trở lên (chấp nhận sinh viên đang chờ bằng hoặc sắp tốt nghiệp) Không yêu cầu có kinh nghiệm làm việc (sẽ được đào tạo) Khả năng sáng tạo cao, chủ động, tinh thần trách nhiệm Thái độ làm việc tích cực và cầu tiến Có khả năng sắp xếp, giải quyết công việc Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt Chủ động, nhiệt tình và luôn sẵn sàng học hỏi Hỗ trợ Partime
Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHONG GIA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ đóng dấu mộc, báo cáo thực tập đối với sinh viên thực tập Được hỗ trợ đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm Được hỗ trợ kịp thời, liên tục từ cấp trên, nhân viên tiền bối Có cơ hội tham gia các hoạt động, chương trình workshop, các khoá đào tạo miễn phí từ công ty để nâng cao kiến thức, kỹ năng Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp Có cơ hội được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Môi trường làm việc cam kết hoà đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHONG GIA VIỆT

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHONG GIA VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 344 Nguyễn Phước Lan, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

