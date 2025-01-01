Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
- Hà Nội: Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức khi đáp ứng được yêu cầu công việc. Được cung cấp nguồn hàng đa dạng, độc quyền, các dự án từ chủ đầu tư lớn như Tập đoàn BRG Group, ... Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. Được đào tạo, học hỏi và nâng cao nghiệp vụ kinh doanh thường xuyên. Được hỗ trợ lương tháng + hoa hồng + thưởng hiệu quả công việc., Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Tiếp nhận các kế hoạch triển khai kinh doanh của Phòng kinh doanh.
Nắm vững thông tin, kiến thức của dự án để tư vấn cho khách hàng.
Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
Hỗ trợ khách các thủ tục mua bán và giao dịch.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tự tin, giao tiếp tốt, ham học hỏi là 1 lợi thế.
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc.
Đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ trước trưởng bộ phận quản lý trực tiếp.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
