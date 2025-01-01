Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức khi đáp ứng được yêu cầu công việc. Được cung cấp nguồn hàng đa dạng, độc quyền, các dự án từ chủ đầu tư lớn như Tập đoàn BRG Group, ... Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. Được đào tạo, học hỏi và nâng cao nghiệp vụ kinh doanh thường xuyên. Được hỗ trợ lương tháng + hoa hồng + thưởng hiệu quả công việc., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Tiếp nhận các kế hoạch triển khai kinh doanh của Phòng kinh doanh.

Nắm vững thông tin, kiến thức của dự án để tư vấn cho khách hàng.

Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.

Hỗ trợ khách các thủ tục mua bán và giao dịch.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có sẽ được đào tạo.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tự tin, giao tiếp tốt, ham học hỏi là 1 lợi thế.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc.

Đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ trước trưởng bộ phận quản lý trực tiếp.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 triệu VND - 8 triệu VND

Lương cứng: 6 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

