Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH TRAVEL TRACKS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY TNHH TRAVEL TRACKS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 156 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chương Trình Tour Nội Địa (Ngôn Ngữ Tiếng Anh) cho đối tác Nhật Bản & Canada.
- Cập nhật Dịch Vụ Nhà Hàng, Khách Sạn 4 sao, 5 sao
- Thiết kế Bảng Giá Tour Nội Địa và Quốc Tế.
- Thực hiện chương trình Teambuilding.
- Kịch bản Gala cho doanh nghiệp tại HCM
- Thiết kế Hình Ảnh chương trình Tour + Teambuilding + Gala (Canva)
- Lấy và Gởi mail doanh nghiệp (email Marketing).
- Vé tham quan Nội Địa/ Quốc Tế + Xe Inbound & Outbound.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Ứng Viên tự trang bị Laptop.
+ Ưu tiên ứng viên sắp tốt nghiệp ngành Du lịch.
+ Kỹ năng lắng nghe, hòa đồng, có kĩ năng làm việc nhóm.
+ Ưu tiên ứng viên sắp tốt nghiệp ngành Du lịch.
+ Kỹ năng lắng nghe, hòa đồng, có kĩ năng làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH TRAVEL TRACKS Thì Được Hưởng Những Gì
- Công việc sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn và đào tạo theo lộ trình.
- Sau thời gian thực tập Tốt sẽ trở thành NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC của công ty.
- Hỗ trợ chi phí sau khi hoàn thành Đúng sản phẩm được giao.
- Sau thời gian thực tập Tốt sẽ trở thành NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC của công ty.
- Hỗ trợ chi phí sau khi hoàn thành Đúng sản phẩm được giao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRAVEL TRACKS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI