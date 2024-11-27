Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH TRAVEL TRACKS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 156 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chương Trình Tour Nội Địa (Ngôn Ngữ Tiếng Anh) cho đối tác Nhật Bản & Canada.

- Cập nhật Dịch Vụ Nhà Hàng, Khách Sạn 4 sao, 5 sao

- Thiết kế Bảng Giá Tour Nội Địa và Quốc Tế.

- Thực hiện chương trình Teambuilding.

- Kịch bản Gala cho doanh nghiệp tại HCM

- Thiết kế Hình Ảnh chương trình Tour + Teambuilding + Gala (Canva)

- Lấy và Gởi mail doanh nghiệp (email Marketing).

- Vé tham quan Nội Địa/ Quốc Tế + Xe Inbound & Outbound.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Ứng Viên tự trang bị Laptop.

+ Ưu tiên ứng viên sắp tốt nghiệp ngành Du lịch.

+ Kỹ năng lắng nghe, hòa đồng, có kĩ năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH TRAVEL TRACKS Thì Được Hưởng Những Gì

- Công việc sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn và đào tạo theo lộ trình.

- Sau thời gian thực tập Tốt sẽ trở thành NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC của công ty.

- Hỗ trợ chi phí sau khi hoàn thành Đúng sản phẩm được giao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRAVEL TRACKS

