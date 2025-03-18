Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Orion Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần Orion Media
Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3, tòa G2 khu trung tâm thương mại Five Star số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu
Thiết kế các banner, poster cho sản phẩm của khách hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông cho dự án
Phối hợp cùng các team content, mkt lên ý tưởng thiết kế cho sản phẩm của khách hàng
Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các công cụ Photoshop, Illustrator (Biết sử dụng 1 trong các phần mềm Flash, Animate, After Effect, Premier là một lợi thế. Hoặc sẽ được training khi nhận việc)
Yêu thích quảng cáo truyền thông, đam mê thiết kế
Có trách nhiệm trong công việc
Yêu thích quảng cáo truyền thông, đam mê thiết kế
Có trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty cổ phần Orion Media Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ: 2.000.000đ/ tháng, phụ cấp gửi xe
Hỗ trợ dấu trong quá trình thực tập
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập
Làm việc tại môi trường trẻ trung, năng động
Tham gia du lịch Đông - Hè trong và ngoài nước
Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy định
Hỗ trợ dấu trong quá trình thực tập
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập
Làm việc tại môi trường trẻ trung, năng động
Tham gia du lịch Đông - Hè trong và ngoài nước
Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Orion Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI