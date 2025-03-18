Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Orion Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa G2 khu trung tâm thương mại Five Star số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Thiết kế các banner, poster cho sản phẩm của khách hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông cho dự án

Phối hợp cùng các team content, mkt lên ý tưởng thiết kế cho sản phẩm của khách hàng

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các công cụ Photoshop, Illustrator (Biết sử dụng 1 trong các phần mềm Flash, Animate, After Effect, Premier là một lợi thế. Hoặc sẽ được training khi nhận việc)

Yêu thích quảng cáo truyền thông, đam mê thiết kế

Có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty cổ phần Orion Media Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ: 2.000.000đ/ tháng, phụ cấp gửi xe

Hỗ trợ dấu trong quá trình thực tập

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập

Làm việc tại môi trường trẻ trung, năng động

Tham gia du lịch Đông - Hè trong và ngoài nước

Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Orion Media

