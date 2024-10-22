Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Trà & Đặc Sản Tây Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa SME Hoàng Gia, phố Cầu Đơ, phường Quang Trung, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Đăng bài, ảnh lên website và trang thương mại điện tử

Xử lý đơn hàng từ sàn

tạo các chiến dịch trên sàn

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kiến thức và đam mê về thương mại điện tử. Nắm vững các kỹ năng cơ bản về vi tính văn phòng, sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ công việc. Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục, đàm phán, xử lý tình huống. Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại Công Ty TNHH Trà & Đặc Sản Tây Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật: BHXH, BHYT, BHTN, ... Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát, ... Được đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn thường xuyên. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trà & Đặc Sản Tây Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.