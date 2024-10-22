Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Trà & Đặc Sản Tây Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty TNHH Trà & Đặc Sản Tây Bắc
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: tòa SME Hoàng Gia, phố Cầu Đơ, phường Quang Trung, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Đăng bài, ảnh lên website và trang thương mại điện tử
Xử lý đơn hàng từ sàn
tạo các chiến dịch trên sàn
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kiến thức và đam mê về thương mại điện tử. Nắm vững các kỹ năng cơ bản về vi tính văn phòng, sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ công việc. Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục, đàm phán, xử lý tình huống. Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kiến thức và đam mê về thương mại điện tử.
Nắm vững các kỹ năng cơ bản về vi tính văn phòng, sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ công việc.
Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục, đàm phán, xử lý tình huống.
Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Tại Công Ty TNHH Trà & Đặc Sản Tây Bắc Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật: BHXH, BHYT, BHTN, ... Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát, ... Được đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn thường xuyên. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật: BHXH, BHYT, BHTN, ...
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát, ...
Được đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn thường xuyên.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trà & Đặc Sản Tây Bắc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
