Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

Biên phiên dịch

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Song Da, HH4, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Dịch các tài liệu Nhật - Việt, Việt - Nhật.
Phiên dịch trong các buổi meeting dự án, đảm bảo thông tin dự án được truyền đạt chính xác và kịp thời tới 2 phía khách hàng và team phát triển.
Support team member về mặt nghiệp vụ và kết hợp với Project Manager trong việc quản lý dự án.
Follow opp
Hỗ trợ Pm quản lý tiến độ dự án
Hỗ trợ PM transfer spec cho team
Các công việc khác theo yêu cầu dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Must have
Khả năng giao tiếp, đọc, viết tiếng Nhật từ N2 trở lên.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm IT Comtor
Nice to have
- Ưu tiên có tiếng Anh business (không bắt buộc)
- Tính cách vui vẻ, hòa đồng
- Thông minh, ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập tương xứng với năng lực
Xét tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc
Tháng lương thứ 13; thưởng khi có thành tích công việc nổi bật. thưởng khi thi pass chứng chỉ phục vụ công việc
Được định hướng phát triển chuyên sâu về công nghệ, nhiều dự án lớn và công nghệ mới nhất.
Đóng bảo hiểm theo quy định, ngoài ra có chế độ Bảo hiểm sức khỏe cá nhân; bảo hiểm sức khỏe cho người thân; chế độ thai sản 75% lương ...
Môi trường làm việc: chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, cơ hội thăng tiến rộng mở.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty: thưởng lễ Tết, nghỉ mát du lịch hàng năm, thể thao, TeamBuilding
Các lớp học nâng cao trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật) ...
Các câu lạc bộ Yoga, bóng đá, bóng bàn, cầu lông... được tổ chức thường xuyên.
Hỗ trợ chi phí thi chứng chỉ chuyên môn.
Khám sức khỏe 1 định kỳ năm/1 lần.
Văn phòng hạng A, nhiều tiện ích vui chơi.
Có cơ hội được đào tạo lên vị trí Brse hoặc BA, PM theo nguyện vọng
Làm việc cùng với những người có 8-10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực software.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Nhà 24, ngõ 1008 đường Láng, Phường Láng Thượng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

