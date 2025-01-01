Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH VINMV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Hạng mục công việc:

Thống kê các chi phí (cố định và giao dịch phát sinh) mỗi ngày

Thực hiện lưu trình trên hệ thống Lark các chi phí đã được cấp trên phê duyệt và tiến hành thanh toán chuyển khoản theo đúng thời hạn và tiến độ yêu cầu

Thanh toán lương nhân viên hàng tháng

Thanh toán Bảo hiểm xã hội, phí công đoàn hàng tháng

Lập Báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo thuế cuối năm

Đảm bảo tuân thủ các quy định thuế và kế toán hiện hành

Tham gia vào quá trình lập ngân sách và dự toán chi phí, dự báo tài chính

Theo dõi tiền quỹ và kịp thời lưu động nguồn tiền quỹ để thanh toán chi phí kịp thời

Thực hiện các thao tác rút tiền liên quan tài khoản Tiktok

Thành thạo xuất hóa đơn, kiểm kê, quyết toán sổ sách...

Hỗ trợ trong việc kiểm toán nội bộ và ngoại bộ

Thực hiện các công việc mảng kế toán có liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm kinh nghiệm

Giới tính: Nữ

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

Ưu tiên biết tiếng Trung, Từng làm kế toán tại mảng Live Giải Trí - Tiktok

Tính cách: cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó

Thành thạo và am hiểu về luật thuế, kiểm toán, có khả năng làm việc nhóm và độc lập, có khả năng quản lý thời gian và giải quyết vấn đề

Thái độ làm việc chuyên nghiệp, trung thực, hoà đồng, phối hợp tốt giữa các phòng ban để hoàn thành tốt công việc

Tại CÔNG TY TNHH VINMV Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 14.000.000 VND trở lên (Chưa bao gồm Phụ cấp) - Có thể thoả thuận tuỳ theo năng lực

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước

Ngày nghỉ phép/năm, lễ Tết

Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINMV

