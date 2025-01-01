Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH VINMV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH VINMV
- Hồ Chí Minh: Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
Hạng mục công việc:
Thống kê các chi phí (cố định và giao dịch phát sinh) mỗi ngày
Thực hiện lưu trình trên hệ thống Lark các chi phí đã được cấp trên phê duyệt và tiến hành thanh toán chuyển khoản theo đúng thời hạn và tiến độ yêu cầu
Thanh toán lương nhân viên hàng tháng
Thanh toán Bảo hiểm xã hội, phí công đoàn hàng tháng
Lập Báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo thuế cuối năm
Đảm bảo tuân thủ các quy định thuế và kế toán hiện hành
Tham gia vào quá trình lập ngân sách và dự toán chi phí, dự báo tài chính
Theo dõi tiền quỹ và kịp thời lưu động nguồn tiền quỹ để thanh toán chi phí kịp thời
Thực hiện các thao tác rút tiền liên quan tài khoản Tiktok
Thành thạo xuất hóa đơn, kiểm kê, quyết toán sổ sách...
Hỗ trợ trong việc kiểm toán nội bộ và ngoại bộ
Thực hiện các công việc mảng kế toán có liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Ưu tiên biết tiếng Trung, Từng làm kế toán tại mảng Live Giải Trí - Tiktok
Tính cách: cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó
Thành thạo và am hiểu về luật thuế, kiểm toán, có khả năng làm việc nhóm và độc lập, có khả năng quản lý thời gian và giải quyết vấn đề
Thái độ làm việc chuyên nghiệp, trung thực, hoà đồng, phối hợp tốt giữa các phòng ban để hoàn thành tốt công việc
Tại CÔNG TY TNHH VINMV Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước
Ngày nghỉ phép/năm, lễ Tết
Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINMV
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI