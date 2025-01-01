Tuyển Tiếng Trung Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 460D Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Bình Tân, Quận Bình Tân

• Quản lý và điều hành hoạt động của khoa: Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, và phát triển chương trình học tiếng Trung của khoa.

• Tổ chức và giám sát quá trình giảng dạy, đảm bảo chất lượng đào tạo.

• Xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên và nhân sự trong khoa.

• Trực tiếp giảng dạy các môn tiếng Trung theo chương trình đào tạo của trường.

• Hướng dẫn sinh viên trong quá trình học tập, nghiên cứu và định hướng nghề nghiệp.

• Cập nhật, phát triển giáo trình, tài liệu học tập để nâng cao chất lượng đào tạo.

• Phối hợp với các đối tác để triển khai các chương trình liên kết đào tạo và hoạt động giao lưu văn hóa.

• Thiết lập mối quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước để phát triển khoa.

• Tổ chức các hội thảo, sự kiện, và hoạt động giao lưu văn hóa nhằm quảng bá chương trình học tiếng Trung.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao từ Ban Giám Hiệu.

• Tốt nghiệp Cử nhân trở lên, chuyên ngành Ngôn ngữ Trung, Sư phạm Tiếng Trung, hoặc lĩnh vực liên quan.

• Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu không học sư phạm).

• Ít nhất 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung tại các trường cao đẳng, đại học, hoặc trung tâm đào tạo.

• Có kinh nghiệm quản lý hoặc điều hành trong môi trường giáo dục là một lợi thế.

• Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết), ưu tiên biết thêm ngôn ngữ khác.

• Sử dụng thành thạo các công cụ công nghệ hỗ trợ giảng dạy.

• Tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm với công việc.

• Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao.

• Lương cơ bản: 10.000.000đ, có thể thỏa thuận theo năng lực.

• Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

• Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Nhà trường.

• Hỗ trợ phụ cấp ăn trưa.

• Phụ cấp làm thêm, công tác.

• Thưởng thành tích, thưởng lễ, Tết.

• Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, du lịch hằng năm.

