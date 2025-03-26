Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH DU LỊCH PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: tháp bitexco, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Lên kế hoạch nội dung, phân tích từ khoá, chạy quảng cáo theo yêu cầu của cấp trên

Theo dõi, quản lý, đo lường và tối ưu kết quả & hiệu quả bài viết

Thực hiện các công việc được giao từ cấp trên

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên hoặc năm cuối đại học, các chuyên ngành liên quan

Nữ, ngoại hình sáng, nhanh nhẹn, hoạt bát, có khả năng làm việc với cường độ cao, sẵn sàng học hỏi

Tiếng trung 4 kĩ năng khá trở lên, làm trực tiếp với sếp Đài Loan

Không yêu cầu kinh nghệm, được đào tạo, ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp, hoặc chuẩn bị tốt nghiệp

Có thể dẫn tour, phiên dịch. đi công tác với sếp khi cần, có trợ cấp

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH PLAY Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo KPI, công tác phí (nếu có)

Bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định nhà nước

Nghỉ phép 12 ngày/năm theo quy định

Thử việc 3 tháng, lương 100%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH PLAY

