Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH DU LỊCH PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH PLAY
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: tháp bitexco, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Lên kế hoạch nội dung, phân tích từ khoá, chạy quảng cáo theo yêu cầu của cấp trên
Theo dõi, quản lý, đo lường và tối ưu kết quả & hiệu quả bài viết
Thực hiện các công việc được giao từ cấp trên
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên hoặc năm cuối đại học, các chuyên ngành liên quan
Nữ, ngoại hình sáng, nhanh nhẹn, hoạt bát, có khả năng làm việc với cường độ cao, sẵn sàng học hỏi
Tiếng trung 4 kĩ năng khá trở lên, làm trực tiếp với sếp Đài Loan
Không yêu cầu kinh nghệm, được đào tạo, ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp, hoặc chuẩn bị tốt nghiệp
Có thể dẫn tour, phiên dịch. đi công tác với sếp khi cần, có trợ cấp
Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH PLAY Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo KPI, công tác phí (nếu có)
Bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định nhà nước
Nghỉ phép 12 ngày/năm theo quy định
Thử việc 3 tháng, lương 100%
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH PLAY
