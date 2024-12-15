Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH AMPHENOL COMMUNICATION ELECTRONICS VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH AMPHENOL COMMUNICATION ELECTRONICS VIỆT NAM
- Bắc Ninh: AMPHENOL COMMUNICATION ELECTRONICS VIET NAM (SPECTRA
- STRIP) Factory No. 01, Lot CN2
- 4 and CN9
- 7, Yen Phong Industrial Park (Extended Zone), Yen Trung Commune, Yên Phong, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Tiến hành và hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật và kỹ thuật đối với hệ thống cung cấp điện của công ty.
2. Quản lý công tác phòng cháy và chữa cháy có liên quan.
3. Giải quyết các vấn đề kỹ thuật hướng tới hệ thống tự chủ và hệ thống an ninh.
4. Tiến hành và giải quyết các vấn đề kỹ thuật và kỹ thuật đối với các điểm điện của thiết bị công cộng của công ty
5. Trình bày các biện pháp phòng ngừa và đề xuất các giải pháp đối với tình huống nêu trên.
6. Phối hợp với các bộ phận liên quan để thúc đẩy tiết kiệm năng lượng và điện.
7. Quản lý các dự án kỹ thuật được điều động, bao gồm theo dõi tiến độ, tình hình thực hiện và nghiệm thu công trình...
8. Tham gia và hỗ trợ hệ thống EHS được chứng nhận, thực hiện điều tra tai nạn, phân tích nguyên nhân, đề xuất các kế hoạch điều chỉnh và phòng ngừa.
9. Các công việc khác do trưởng phòng giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Kinh nghiệm liên quan trên 3 năm
3. Kiến thức về cơ điện.
4. Kiến thức về luật và quy định liên quan đến EHS và hệ thống ISO14001 / OHSAS18001, quen thuộc với quy trình chứng nhận phòng cháy chữa cháy và an toàn.
5. Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tuyệt vời.
6. Kỹ năng khắc phục sự cố xuất sắc.
7. Kỹ năng tiếng Anh tốt cả về đọc và viết, kỹ năng tiếng Anh nói tốt sẽ là điểm cộng.
8. Kỹ năng giao tiếp tốt, đồng đội tốt.
9. Ưu tiên có kinh nghiệm về hệ thống ISO14001/OHSAS18001 và có chứng chỉ liên quan.
Tại CÔNG TY TNHH AMPHENOL COMMUNICATION ELECTRONICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
2. Làm việc từ thứ 2-6
3. Thưởng tháng lương 13, thưởng KPI
4. Đóng bảo hiểm ngay khi thử việc
5. Các quyền lợi khác theo chế độ của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMPHENOL COMMUNICATION ELECTRONICS VIỆT NAM
