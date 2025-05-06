Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP THIÊN SƠN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP THIÊN SƠN VIỆT NAM
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Đường TS10, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Nội Duệ, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Phụ trách tiếp nhận đơn hàng và sắp xếp giao hàng, theo dõi quá trình giao hàng, chốt công nợ với khách hàng, chăm sóc sau bán hàng
Quản lý thông tin hồ sơ, tài liệu khách hàng; lưu trữ văn bản, chứng từ có liên quan
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/Nữ (Ưu tiên nam)
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học, chấp nhận sinh viên đang chờ bằng tốt nghiệp
Tiếng trung giao tiếp tốt (Nghe - nói - đọc - đánh máy)
Thành thạo tin học văn phòng
Tỉ mỉ, trung thực, chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP THIÊN SƠN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng hấp dẫn, lương cứng: 8-15 triệu, thỏa thuận theo năng lực
Đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép đầy đủ theo quy định
Trợ cấp hiếu hỉ
Thưởng lễ tết (tổng lương + thưởng), liên hoan, du lịch,...
Được hướng dẫn, đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội nâng cao trình độ tiếng Trung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP THIÊN SƠN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
