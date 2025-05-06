Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP THIÊN SƠN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Đường TS10, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Nội Duệ, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc

Phụ trách tiếp nhận đơn hàng và sắp xếp giao hàng, theo dõi quá trình giao hàng, chốt công nợ với khách hàng, chăm sóc sau bán hàng

Quản lý thông tin hồ sơ, tài liệu khách hàng; lưu trữ văn bản, chứng từ có liên quan

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam/Nữ (Ưu tiên nam)

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học, chấp nhận sinh viên đang chờ bằng tốt nghiệp

Tiếng trung giao tiếp tốt (Nghe - nói - đọc - đánh máy)

Thành thạo tin học văn phòng

Tỉ mỉ, trung thực, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP THIÊN SƠN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, lương cứng: 8-15 triệu, thỏa thuận theo năng lực

Đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép đầy đủ theo quy định

Trợ cấp hiếu hỉ

Thưởng lễ tết (tổng lương + thưởng), liên hoan, du lịch,...

Được hướng dẫn, đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội nâng cao trình độ tiếng Trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP THIÊN SƠN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.