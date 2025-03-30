Tuyển Tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THÉP ASSAB VIỆT NAM TẠI BẮC NINH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THÉP ASSAB VIỆT NAM TẠI BẮC NINH
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Phát triển khách hàng mới;
Quản lý, chăm sóc khách hàng hiện có;
Quảng bá, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ Công ty;
Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, báo giá, trao đổi thông tin với khách hàng;
Xử lý khiếu nại của khách hàng;
Hoàn thành mục tiêu doanh số công ty giao.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam;
Tuổi không quá 45
Có khả năng bán hàng kỹ thuật;
Tốt nghiệp trình độ Trung Cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành kinh tế, cơ khí, vật liệu;
Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng trung;
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng kỹ thuật;
Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực, có thể chịu được áp lực cao, có kinh nghiệm làm việc theo nhóm.
Năng động, sáng tạo, có khả năng giao tiếp tốt và đàm phán;
Có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THÉP ASSAB VIỆT NAM TẠI BẮC NINH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10 - 20 Triệu/Tháng;
Lương, thưởng hấp dẫn, trả theo năng lực và thỏa thuận trực tiếp trong quá trình phỏng vấn;
Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo đúng quy định của nhà nước;
Có các phúc lợi như: tham gia Bảo hiểm PTI, chế độ du lịch, thưởng định kỳ;
Có cơ hội được đào tạo, phát triển bản thân và nghề nghiệp;
Được tăng lương định kỳ;
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;
Được phụ cấp ăn trưa;
Có xe công ty đưa đi gặp khách hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THÉP ASSAB VIỆT NAM TẠI BẮC NINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
