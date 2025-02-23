Tuyển Tiktok Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Dựng các video và chỉnh sửa ảnh cho nền tảng tiktok

- Phối hợp với các bộ phận liên quan khác để sản xuất nội dung phù hợp với kênh

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng phòng Sản xuất

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí ứng tuyển. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng thẩm mỹ.

- Có kỹ năng làm việc nhóm, không tuyển người làm việc cá nhân

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, linh hoạt, chủ động trong công việc và chịu được áp lực công việc

- Có kỹ năng chỉnh màu video, chỉnh sửa ảnh

- Sử dụng tốt Adobe photoshop, Adobe Lightroom, Adobe premiere, Adobe After effect, Capcut

Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty/Tập đoàn

Thu nhập gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp ăn ca + Phụ cấp khác + thưởng KPI + thưởng doanh thu (từ 12- 15tr)

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH-BHYT-BHTN, phép năm, thưởng Lễ-Tết, thưởng hoàn thành công việc xuất sắc trong tháng, sinh nhật, hiếu-hỷ...

Có nhiều cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc thân thiện, văn minh, chuyên nghiệp

Được hưởng các dịch vụ y tế, khám sức khỏe, mua sản phẩm tại Công ty với mức giá ưu đãi dành cho nhân viên theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc

