Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 634 Bis Phạm Văn Chí, P8, Q6, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chuyển thể biên tập sourse sẵn có hoặc sưu tầm thành clip hoàn chỉnh

Tiếp nhận yêu cầu content, lên ý tưởng sản xuất clip

Quay và chụp các sản phẩm thương mại theo nhu cầu cho kịch bản

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thục thao tác trên các phần mềm edit video

Có khả năng sáng tạo, lên ý tưởng

Có cái nhìn rõ về style clip thương mại và style clip quảng cáo

Nhanh nhẹn trong công việc

Hòa đồng vui vẻ, hoạt động hội nhóm tích cực

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên

Có nghiệp vụ quay dựng media

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: cơm trưa 600.000đ - 700.000/tháng.

Gửi xe: Công ty chi trả.

Chuyên cần: 500.000đ/tháng.

Thưởng: Thưởng lương thâm niên

Thưởng hoa hồng theo lợi nhuận

Thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, các ngày kỷ niệm trong năm.

Chế độ bảo hiểm: Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin