Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 634 Bis Phạm Văn Chí, P8, Q6, Quận 6, Quận 6
Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Chuyển thể biên tập sourse sẵn có hoặc sưu tầm thành clip hoàn chỉnh
Tiếp nhận yêu cầu content, lên ý tưởng sản xuất clip
Quay và chụp các sản phẩm thương mại theo nhu cầu cho kịch bản
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thục thao tác trên các phần mềm edit video
Có khả năng sáng tạo, lên ý tưởng
Có cái nhìn rõ về style clip thương mại và style clip quảng cáo
Nhanh nhẹn trong công việc
Hòa đồng vui vẻ, hoạt động hội nhóm tích cực
Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên
Có nghiệp vụ quay dựng media
Có khả năng sáng tạo, lên ý tưởng
Có cái nhìn rõ về style clip thương mại và style clip quảng cáo
Nhanh nhẹn trong công việc
Hòa đồng vui vẻ, hoạt động hội nhóm tích cực
Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên
Có nghiệp vụ quay dựng media
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp: cơm trưa 600.000đ - 700.000/tháng.
Gửi xe: Công ty chi trả.
Chuyên cần: 500.000đ/tháng.
Thưởng: Thưởng lương thâm niên
Thưởng hoa hồng theo lợi nhuận
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, các ngày kỷ niệm trong năm.
Chế độ bảo hiểm: Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của nhà nước.
Gửi xe: Công ty chi trả.
Chuyên cần: 500.000đ/tháng.
Thưởng: Thưởng lương thâm niên
Thưởng hoa hồng theo lợi nhuận
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, các ngày kỷ niệm trong năm.
Chế độ bảo hiểm: Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI