Tuyển Tiktok Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản trị và phát triển kênh Youtube, Tik Tok.

Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của Tiktok.

Nghiên cứu, phân tích, đánh giá đối tượng, thị hiếu khán giả từ đó đưa ra kế hoạch phát triển kênh theo từng giai đoạn phù hợp.

Đảm bảo đúng tiến độ KPI đã đề ra. Báo cáo lên cấp trên về hiệu quả hoạt động công việc.

Trực tiếp chỉnh sửa, tạo hiệu ứng, hậu kỳ video bằng điện thoại (Capcut, VN, Snapshot,...) hoặc máy tính để có video hoàn chỉnh.

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ tuổi từ 20-30, Có kinh nghiệm từ 06 tháng đến 01 năm về lĩnh vực xây dựng kênh tiktok, youtube.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ là một lợi thế.

Hiểu, biết, nắm vững quy luật hoạt động của các Kênh truyền thông như Tiktok, Youtube.

Biết sáng tạo nội dung truyền thông, nhiều ý tưởng.

Tư duy truyền thông nhanh nhạy, bắt trend tốt.

Hiểu biết và có kỹ năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép ảnh, video cơ bản trên điện thoại và máy tính.

Nhanh nhẹn, ham học hỏi và lòng cầu tiến trong công việc, chịu khó cập nhật liên tục các tính năng mới của Youtube, Tiktok cũng như các ứng dụng liên quan đến công việc.

Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000đ + Thưởng KPI (Thu nhập 9.000.000đ - 12.000.000đ)

Thử việc 1 tháng, hưởng 85% lương.

Lương thưởng xứng đáng theo năng lực, lương tháng 13, thưởng ngày lễ 2/9, 30/4, 1/5, sinh nhật, hiếu hỉ...theo tình hình kinh doanh của Công ty

Môi trường làm việc hiện đại, cởi mở, năng động, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin