Tuyển Tiktok Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima
- Hà Nội: 20.000.000đ/tháng – 50.000.000đ/tháng ( Theo năng lực+ Thưởng doanh số) Lương Tháng 13, Thưởng Lễ
- Tết, Thưởng KPI hàng tháng. Quyền lợi khác theo qui định công ty (Nghỉ mát, nghỉ phép, BHYT, BHXH) Môi trường làm việc năng động, hiện đại, có nhiều cơ hội để phát triển bản thân.
Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
• Quản lý và vận hành đội nhóm kinh doanh trên TikTok Shop.
• Lập kế hoạch, triển khai chiến lược bán hàng, tối ưu doanh số.
• Theo dõi, đánh giá hiệu quả làm việc của team, đào tạo nhân viên.
• Phối hợp với bộ phận Marketing để đẩy mạnh hiệu quả bán hàng.
• Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Hiểu rõ thuật toán TikTok, xu hướng thị trường, cách tối ưu hiệu quả bán hàng.
• Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm, khả năng đào tạo và thúc đẩy nhân viên.
• Tư duy chiến lược, khả năng phân tích số liệu và điều chỉnh kế hoạch kịp thời.
• Năng động, chủ động, chịu được áp lực công việc.
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
