Tuyển Tiktok Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20.000.000đ/tháng – 50.000.000đ/tháng ( Theo năng lực+ Thưởng doanh số) Lương Tháng 13, Thưởng Lễ - Tết, Thưởng KPI hàng tháng. Quyền lợi khác theo qui định công ty (Nghỉ mát, nghỉ phép, BHYT, BHXH) Môi trường làm việc năng động, hiện đại, có nhiều cơ hội để phát triển bản thân.

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

• Quản lý và vận hành đội nhóm kinh doanh trên TikTok Shop.

• Lập kế hoạch, triển khai chiến lược bán hàng, tối ưu doanh số.

• Theo dõi, đánh giá hiệu quả làm việc của team, đào tạo nhân viên.

• Phối hợp với bộ phận Marketing để đẩy mạnh hiệu quả bán hàng.

• Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm bán hàng trên TikTok Shop hoặc từng làm Leader/Trưởng nhóm kinh doanh ở vị trí tương đương.

• Hiểu rõ thuật toán TikTok, xu hướng thị trường, cách tối ưu hiệu quả bán hàng.

• Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm, khả năng đào tạo và thúc đẩy nhân viên.

• Tư duy chiến lược, khả năng phân tích số liệu và điều chỉnh kế hoạch kịp thời.

• Năng động, chủ động, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 50 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin