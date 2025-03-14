Tuyển Tiktok Công ty TNHH Pomo Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH Pomo Quốc Tế
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công ty TNHH Pomo Quốc Tế

Tiktok

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại Công ty TNHH Pomo Quốc Tế

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TTA09

- 10 HC Golden Hồng Tiến

- Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản trị và xây dựng phát triển kênh Tik Tok.
Nghiên cứu cập nhật xu hướng mới, nghiên cứu insight khách hàng để lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản, nội dung cho kênh TikTok
Phối hợp với Quay dựng, Design,...để xây dựng các sản phẩm mới
Nghiên cứu, phân tích, đánh giá đối tượng, thị hiếu khán giả từ đó đưa ra kế hoạch phát triển kênh theo từng giai đoạn phù hợp.
Chịu trách nhiệm về các nội dung đăng tải trên kênh, sử dụng thủ thuật giúp tăng hiệu quả cho kênh.
Kiểm duyệt và kiểm soát chất lượng nội dung video theo các tiêu chuẩn phát triển.
Chăm sóc kênh: Tương tác với người xem, promote cho video/kênh.
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm xây dựng & quản lý kênh TikTok
Hiểu, biết, nắm vững quy luật hoạt động, thuật toán, chính sách của các Kênh truyền thông như Tiktok, Youtube, Facebook, Instagram...
Biết sáng tạo nội dung truyền thông, nhiều ý tưởng, sáng tạo nội dung hài hước, bắt trend, story telling.
Tư duy truyền thông nhanh nhạy, bắt trend tốt
Nhanh nhẹn, ham học hỏi và lòng cầu tiến trong công việc, chịu khó cập nhật liên tục các tính năng mới của Tiktok cũng như các ứng dụng liên quan đến công việc.
Chủ động, sáng tạo, có gu thẩm mỹ tốt.
Năng động, có tinh thần trách nhiệm và học hỏi cao.

Tại Công ty TNHH Pomo Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pomo Quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Pomo Quốc Tế

Công ty TNHH Pomo Quốc Tế

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 10-TTA, Khu nhà ở 319 Bồ Đề, tổ 10, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

