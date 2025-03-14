Tuyển Tiktok Công ty TNHH Pomo Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TTA09 - 10 HC Golden Hồng Tiến - Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản trị và xây dựng phát triển kênh Tik Tok.

Nghiên cứu cập nhật xu hướng mới, nghiên cứu insight khách hàng để lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản, nội dung cho kênh TikTok

Phối hợp với Quay dựng, Design,...để xây dựng các sản phẩm mới

Nghiên cứu, phân tích, đánh giá đối tượng, thị hiếu khán giả từ đó đưa ra kế hoạch phát triển kênh theo từng giai đoạn phù hợp.

Chịu trách nhiệm về các nội dung đăng tải trên kênh, sử dụng thủ thuật giúp tăng hiệu quả cho kênh.

Kiểm duyệt và kiểm soát chất lượng nội dung video theo các tiêu chuẩn phát triển.

Chăm sóc kênh: Tương tác với người xem, promote cho video/kênh.

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm xây dựng & quản lý kênh TikTok

Hiểu, biết, nắm vững quy luật hoạt động, thuật toán, chính sách của các Kênh truyền thông như Tiktok, Youtube, Facebook, Instagram...

Biết sáng tạo nội dung truyền thông, nhiều ý tưởng, sáng tạo nội dung hài hước, bắt trend, story telling.

Tư duy truyền thông nhanh nhạy, bắt trend tốt

Nhanh nhẹn, ham học hỏi và lòng cầu tiến trong công việc, chịu khó cập nhật liên tục các tính năng mới của Tiktok cũng như các ứng dụng liên quan đến công việc.

Chủ động, sáng tạo, có gu thẩm mỹ tốt.

Năng động, có tinh thần trách nhiệm và học hỏi cao.

Tại Công ty TNHH Pomo Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pomo Quốc Tế

