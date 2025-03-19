Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 69 Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản nội dung video TikTok theo định hướng thương hiệu và mục tiêu của công ty.

Quản lý và phát triển hệ thống kênh TikTok của công ty hoặc nhãn hàng (bao gồm các kênh nhãn riêng, nhân hiệu chuyên gia...).

Quay, dựng, chỉnh sửa video TikTok phù hợp xu hướng (trend), đảm bảo nội dung sáng tạo, hấp dẫn, đúng định hướng.

Theo dõi xu hướng (trend) TikTok để đề xuất nội dung phù hợp, cập nhật nhanh các trend mới nhất.

Xây dựng kế hoạch đăng tải, tối ưu lịch đăng video theo insight khách hàng và mục tiêu tăng trưởng kênh.

Phối hợp cùng các bộ phận liên quan (Content, Thiết kế, Sản phẩm, Bác sĩ/Chuyên gia) để sản xuất nội dung chuyên sâu, chất lượng.

Quản lý cộng đồng trên TikTok, tương tác với người xem, trả lời comment, tin nhắn để tăng sự gắn kết.

Đo lường, phân tích hiệu quả các nội dung đã đăng để điều chỉnh chiến lược nội dung và tối ưu kênh.

Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý trực tiếp và tham gia các cuộc họp chuyên môn khi cần.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành: Marketing, Truyền thông, Báo chí, Sáng tạo nội dung, hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng – 1 năm làm việc với TikTok, ưu tiên đã từng xây dựng và phát triển kênh cá nhân hoặc doanh nghiệp (ứng viên có kênh TikTok > 10.000 follow là một lợi thế).

Kỹ năng lên ý tưởng, viết kịch bản, quay dựng video trên TikTok (ưu tiên biết sử dụng Capcut, Premiere, VN Editor hoặc các phần mềm chỉnh sửa video khác).

Hiểu rõ thuật toán, cách thức phát triển kênh TikTok, khả năng bắt trend nhanh nhạy.

Có tư duy sáng tạo, nhạy bén với nội dung, yêu thích công việc sản xuất nội dung số.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt, chủ động, trách nhiệm với công việc.

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về lĩnh vực dược, sức khỏe, mẹ và bé (nếu công ty hoạt động trong các ngành này).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng + Phụ cấp ăn trưa/ ăn tối (nếu có)

Được đào tạo bài bản về TikTok, xây dựng nhân hiệu, phát triển nội dung.

Cơ hội làm việc trực tiếp với các chuyên gia, bác sĩ, KOLs trong ngành, nâng cao chuyên môn và mở rộng network.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, cùng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty.

Du lịch, team building, các hoạt động nội bộ hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7

