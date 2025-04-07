Tuyển Tiktok Q-ADAM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ( Gần Park City ) LK 620, No14, Khu 27 - 28 Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Triển khai và thực hiện nội dung trên nền tảng video ngắn: TikTok tăng cường nhận diện thương hiệu và tương tác với khách hàng.

Tạo ra nội dung hấp dẫn, sáng tạo và phù hợp bao gồm hình ảnh, video ngắn, story

Cập nhật xu hướng trend mới của nền tảng.

Phối hợp với Team Support Media ( bao gồm: Kịch bản, Editor, Quay dựng, thiết kế ) để sản xuất video ngắn (hoặc dài), clip, review sản phẩm (nếu có).

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp thương hiệu trên kênh truyền thông do mình phụ trách.

Cập nhật xu hướng thị trường, xu hướng viral để áp dụng vào nội dung

Được hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn các kỹ năng cần thiết trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ: 20-32 tuổi

Có ngoại hình ưa nhìn, cân đối và gương mặt sáng sủa.

Có đam mê với việc quay video, chụp hình

Dù không có kinh nghiệm. Nhưng sẵn sàng làm việc để phát triển

Chủ động, sáng tạo, nhanh nhạy với các xu hướng mới trên nền tảng.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả khi cần thiết.

Có khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc tốt

Tại Q-ADAM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và nhiều hấp dẫn.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Trở thành nhân viên chính thức. Có thể được cấp chế độ bảo hiểm theo Luật Lao Động

Tham gia các hoạt động team building.

Phụ cấp hỗ trợ bữa trưa

Được hỗ trợ những ngày Lễ, Tết theo lịch chung của quốc gia.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Q-ADAM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.