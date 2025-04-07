Tuyển Tiktok Q-ADAM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại Q-ADAM VIỆT NAM
- Hà Nội: ( Gần Park City ) LK 620, No14, Khu 27
- 28 Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Triển khai và thực hiện nội dung trên nền tảng video ngắn: TikTok tăng cường nhận diện thương hiệu và tương tác với khách hàng.
Tạo ra nội dung hấp dẫn, sáng tạo và phù hợp bao gồm hình ảnh, video ngắn, story
Cập nhật xu hướng trend mới của nền tảng.
Phối hợp với Team Support Media ( bao gồm: Kịch bản, Editor, Quay dựng, thiết kế ) để sản xuất video ngắn (hoặc dài), clip, review sản phẩm (nếu có).
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp thương hiệu trên kênh truyền thông do mình phụ trách.
Cập nhật xu hướng thị trường, xu hướng viral để áp dụng vào nội dung
Được hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn các kỹ năng cần thiết trong quá trình làm việc.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ngoại hình ưa nhìn, cân đối và gương mặt sáng sủa.
Có đam mê với việc quay video, chụp hình
Dù không có kinh nghiệm. Nhưng sẵn sàng làm việc để phát triển
Chủ động, sáng tạo, nhanh nhạy với các xu hướng mới trên nền tảng.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả khi cần thiết.
Có khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc tốt
Tại Q-ADAM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Trở thành nhân viên chính thức. Có thể được cấp chế độ bảo hiểm theo Luật Lao Động
Tham gia các hoạt động team building.
Phụ cấp hỗ trợ bữa trưa
Được hỗ trợ những ngày Lễ, Tết theo lịch chung của quốc gia.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Q-ADAM VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
