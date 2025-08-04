Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Kiểm tra việc hạch toán kế toán (đúng đắn, hợp lý) của tất cả các phần hành Kế toán của Công ty

Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cho nhân sự phòng Kế toán

Kiểm tra đề nghị thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng, các lệnh chuyển khoản, phiếu thu, chi (nếu được phân quyền)

Kiểm tra đề nghị xuất hóa đơn cho các Khách hàng

Giải trình số liệu và cung cấp số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán khi có yêu cầu

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán tổng hợp và chi tiết

Lập Báo cáo Tài chính, Báo cáo Quản trị

Cảnh báo các rủi ro về tài chính, nhân sự, tài sản lên KTT

Xây dựng và đề xuất lên KTT các công việc cần làm cho các tháng tiếp theo

Hệ thống báo cáo, dữ liệu, sổ sách giấy tờ chính xác, đúng hạn, minh bạch và khoa học;

Thực hiện công việc đúng chất lượng và tiến độ yêu cầu;

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, có nhiều kiến thức Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, thuế, luật doanh nghiệp.

Kiến thức về nghiệp vụ kế toán, nguyên tắc, chuẩn mực tài chính kế toán;

Nắm rõ các quy định, quy trình về thanh toán/tạm ứng của doanh nghiệp; nhập hàng, mua hàng, bán hàng, quản lý tài sản, quản lý chi tiêu, các các quy trình khác phục vụ công tác hạch toán kế toán.

Kiến thức về sản phẩm của Công ty

Tư duy tích cực

Tư duy sáng tạo, đổi mới, luôn tìm tòi các ý tưởng mới, cách làm mới trong vấn đề cũ.

Trung thực, trách nhiệm, khiêm tốn, cẩn thận, chi tiết, tỉ mỉ

Làm việc chủ động, chủ động phát hiện vấn đề, chủ động đề xuất giải pháp

Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm kế toán

Khả năng sử dụng thành thạo Excel, Word

Kỹ năng phân tích, kiểm tra

Khả năng giao tiếp, đàm phán

Khả năng làm việc nhóm

Kỹ năng xử lý xung đột, xử lý tình huống phát sinh

Kỹ năng kiểm soát cảm xúc

Độ tuổi : Không giới hạn

Giới tính : Nữ

Lương + phụ cấp/trợ cấp + thưởng (nếu có);

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ/ bên ngoài của công ty;

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi lễ, tết, hiếu hỉ…

Được tham gia BHXH khi kết thúc thử việc theo quy định;

Được làm việc trong môi trường mở, cơ hội thăng tiến rõ ràng;

Được tham quan nghỉ mát hàng năm và các chương trình team building, party nội bộ.

