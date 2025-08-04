Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Kiểm tra việc hạch toán kế toán (đúng đắn, hợp lý) của tất cả các phần hành Kế toán của Công ty
Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cho nhân sự phòng Kế toán
Kiểm tra đề nghị thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng, các lệnh chuyển khoản, phiếu thu, chi (nếu được phân quyền)
Kiểm tra đề nghị xuất hóa đơn cho các Khách hàng
Giải trình số liệu và cung cấp số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán khi có yêu cầu
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán tổng hợp và chi tiết
Lập Báo cáo Tài chính, Báo cáo Quản trị
Cảnh báo các rủi ro về tài chính, nhân sự, tài sản lên KTT
Xây dựng và đề xuất lên KTT các công việc cần làm cho các tháng tiếp theo
Hệ thống báo cáo, dữ liệu, sổ sách giấy tờ chính xác, đúng hạn, minh bạch và khoa học;
Thực hiện công việc đúng chất lượng và tiến độ yêu cầu;

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, có nhiều kiến thức Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, thuế, luật doanh nghiệp.
Kiến thức về nghiệp vụ kế toán, nguyên tắc, chuẩn mực tài chính kế toán;
Nắm rõ các quy định, quy trình về thanh toán/tạm ứng của doanh nghiệp; nhập hàng, mua hàng, bán hàng, quản lý tài sản, quản lý chi tiêu, các các quy trình khác phục vụ công tác hạch toán kế toán.
Kiến thức về sản phẩm của Công ty
Tư duy tích cực
Tư duy sáng tạo, đổi mới, luôn tìm tòi các ý tưởng mới, cách làm mới trong vấn đề cũ.
Trung thực, trách nhiệm, khiêm tốn, cẩn thận, chi tiết, tỉ mỉ
Làm việc chủ động, chủ động phát hiện vấn đề, chủ động đề xuất giải pháp
Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm kế toán
Khả năng sử dụng thành thạo Excel, Word
Kỹ năng phân tích, kiểm tra
Khả năng giao tiếp, đàm phán
Khả năng làm việc nhóm
Kỹ năng xử lý xung đột, xử lý tình huống phát sinh
Kỹ năng kiểm soát cảm xúc
Độ tuổi : Không giới hạn
Giới tính : Nữ

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + phụ cấp/trợ cấp + thưởng (nếu có);
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ/ bên ngoài của công ty;
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi lễ, tết, hiếu hỉ…
Được tham gia BHXH khi kết thúc thử việc theo quy định;
Được làm việc trong môi trường mở, cơ hội thăng tiến rõ ràng;
Được tham quan nghỉ mát hàng năm và các chương trình team building, party nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

