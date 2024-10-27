Tuyển Trình Dược Viên ETC thu nhập 7 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Trình Dược Viên ETC thu nhập 7 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Tây Ninh

- Long An ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Đi định vị theo tuyến, giới thiệu sản phẩm của Công ty, Chăm sóc khách hàng, mở rộng và phát triển thị trường, tăng độ phủ khách hàng và sản phẩm, lập các kế hoạch bán hàng cho kênh bệnh viện, Phòng khám, phòng mạch... Báo cáo, phân tích kết quả bán hàng, doanh số đơn hàng và đề xuất các biện pháp để tối ưu hóa doanh số Hoàn thành doanh số theo chỉ tiêu, mục tiêu được giao
Đi định vị theo tuyến, giới thiệu sản phẩm của Công ty, Chăm sóc khách hàng, mở rộng và phát triển thị trường, tăng độ phủ khách hàng và sản phẩm, lập các kế hoạch bán hàng cho kênh bệnh viện, Phòng khám, phòng mạch...
Báo cáo, phân tích kết quả bán hàng, doanh số đơn hàng và đề xuất các biện pháp để tối ưu hóa doanh số
Hoàn thành doanh số theo chỉ tiêu, mục tiêu được giao

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành: Y, Dược, Quản trị kinh doanh, Marketing. Ngoại ngữ: trình độ A hoặc các chứng chỉ tương đương trở lên Tin học: trình độ A hoặc các chứng chỉ tương đương trở lên Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Tuổi: không quá 35 tuổi. Sức khỏe: tốt, đáp ứng được yêu cầu sức khỏe đầu vào của công ty. Tính cách: thẳng thắn, trung thực, trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc.
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành: Y, Dược, Quản trị kinh doanh, Marketing.
Trình độ chuyên môn:
Ngoại ngữ: trình độ A hoặc các chứng chỉ tương đương trở lên
Ngoại ngữ:
Tin học: trình độ A hoặc các chứng chỉ tương đương trở lên
Tin học:
Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Kinh nghiệm:
Tuổi: không quá 35 tuổi.
Tuổi:
Sức khỏe: tốt, đáp ứng được yêu cầu sức khỏe đầu vào của công ty.
Sức khỏe:
Tính cách: thẳng thắn, trung thực, trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc.
Tính cách:

Tại Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cạnh tranh + thưởng theo kết quả kinh doanh, tùy thuộc vào năng lực của từng ứng viên. Được đào tạo trong thời gian thử việc và các đào tạo thực tế trong khi làm việc theo chương trình đào tạo hàng năm của công ty. Được trang bị đồng phục và các công cụ, thiết bị hỗ trợ để phục vụ cho quá trình làm việc. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. Mua bảo hiểm tai nạn 24 giờ ngay khi làm việc. Được hưởng các khoản phụ cấp theo quy định của Nhà nước và các phụ cấp khác theo quy định của công ty. Thưởng tháng lương thứ 13 (theo thực tế tháng làm việc trong năm). Được khen thưởng đột xuất cho các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các chính sách thưởng khác theo quy định của công ty, thưởng các ngày lễ trong năm và theo thực tế tháng làm việc của thời gian xét thưởng. Các phúc lợi liên quan: du lịch, quà sinh nhật ....
Mức lương: Lương cạnh tranh + thưởng theo kết quả kinh doanh, tùy thuộc vào năng lực của từng ứng viên.
Được đào tạo trong thời gian thử việc và các đào tạo thực tế trong khi làm việc theo chương trình đào tạo hàng năm của công ty.
Được trang bị đồng phục và các công cụ, thiết bị hỗ trợ để phục vụ cho quá trình làm việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Mua bảo hiểm tai nạn 24 giờ ngay khi làm việc.
Được hưởng các khoản phụ cấp theo quy định của Nhà nước và các phụ cấp khác theo quy định của công ty.
Thưởng tháng lương thứ 13 (theo thực tế tháng làm việc trong năm).
Được khen thưởng đột xuất cho các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Các chính sách thưởng khác theo quy định của công ty, thưởng các ngày lễ trong năm và theo thực tế tháng làm việc của thời gian xét thưởng.
Các phúc lợi liên quan: du lịch, quà sinh nhật ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company

Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 346, Nguyễn Huệ, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

