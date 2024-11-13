Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BLUE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Giới thiệu sản phẩm và tư vấn cho khách hàng: Giới thiệu các sản phẩm của công ty: Cốc nguyệt san, dung dịch vệ sinh phụ nữ đến các bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế, giải thích về công dụng, thành phần, cách sử dụng của sản phẩm; Cung cấp các thông tin chuyên môn về sản phẩm cho bác sĩ và các cơ sở y tế, giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc sử dụng sản phẩm.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng: Thường xuyên gặp gỡ, duy trì liên lạc và xây dựng mối quan hệ lâu dài với các bác sĩ, chuỗi nhà thuốc, bệnh viện, phòng khám,...; Cung cấp tài liệu, mẫu sản phẩm, hoặc các chương trình khuyến mãi cho bác sĩ, nhà thuốc, bệnh viện để tăng cường sự tiếp cận và tin tưởng đối với sản phẩm.

Theo dõi và cập nhật thông tin thị trường: Đánh giá xu hướng thị trường: Phân tích nhu cầu thị trường, các xu hướng mới trong ngành dược phẩm, giúp công ty điều chỉnh chiến lược kinh doanh và sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Chịu trách nhiệm về doanh số và mục tiêu bán hàng, thực hiện các chiến lược để mở rộng thị trường và gia tăng doanh thu, đảm bảo sản phẩm của công ty được sử dụng rộng rãi.

Báo cáo hoạt động: Ghi chép, báo cáo kết quả công việc hàng tuần, tháng về tình hình bán hàng, phản hồi của khách hàng, những cơ hội và thách thức trên thị trường;

Dự báo nhu cầu: Đưa ra dự báo về doanh thu và xu hướng nhu cầu sản phẩm của khách hàng dựa trên những thay đổi trong thị trường hoặc từ phản hồi của bác sĩ, dược sĩ.

Hỗ trợ marketing: Có thể tham gia vào các chiến dịch marketing của công ty, giúp quảng bá sản phẩm qua các hoạt động như tổ chức sự kiện, cung cấp tài liệu thông tin cho khách hàng,v.v.

Xây dựng hình ảnh thương hiệu: Thực hiện các hoạt động để xây dựng và duy trì hình ảnh tích cực của công ty và sản phẩm trong mắt khách hàng.

Các công việc liên quan phát sinh.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp các chuyên ngành như Dược, Y, hoặc các ngành khoa học sức khỏe khác;

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục: Khả năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và trình bày thông tin rõ ràng;

Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực: Công việc yêu cầu khả năng làm việc độc lập, đôi khi là tự quản lý thời gian và công việc dưới áp lực;

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về sản phẩm và các thành phần của sản phẩm để tư vấn chính xác cho bác sĩ, nhà thuốc;

Kỹ năng nghiên cứu thị trường: khả năng thu nhập và phân tích thông tin thị trường, cũng như các đối thủ cạnh tranh.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BLUE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 13,000,000 - 15,000,000 đ/tháng + hoa hồng (Gross)

Đầy đủ quyền lợi của người lao động theo luật hiện hành, đóng BHXH, BHYT,...

Chế độ phúc lợi cạnh tranh: thưởng hoa hồng, sinh nhật, nghỉ mát,...

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

