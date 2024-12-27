Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Lập kế hoạch triển khai bán hàng. Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng là các bệnh viện, trung tâm y tế sử dụng sản phẩm.

- Tìm hiểu, thu nhập, báo cáo mọi thông tin về các khách hàng trong địa bàn mình phụ trách.

- Phân loại khách hàng để có phương thức giới thiệu bán hàng sao cho hợp lý, thuận tiện và đạt hiệu quả cao.

- Cài danh mục, cơ số thầu ở các cơ sở điều trị được phân công.

- Giới thiệu, thúc đẩy cơ số thầu tại các cơ sở điều trị được phân công khi trúng thầu.

- Thiết lập mối quan hệ với các Bệnh viện, Trung tâm y tế…

- Theo dõi diễn biến thị trường về sản phẩm, giá cả và báo cáo để có biện pháp xử lý thích hợp.

- Tìm hiểu, phân tích nhu cầu khách hàng, thu nhập thông tin sản phẩm mới trên thị trường và đề xuất các sản phẩm mới, đề xuất cải tiến bao bì sản phẩm, đổi mới phương thức bán hàng, có biện pháp chăm sóc khách hàng tốt hơn, giúp định hướng cho công tác nghiên cứu sản phẩm mới nhằm mở rộng thị trường.