Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập kế hoạch triển khai bán hàng. Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng là các bệnh viện, trung tâm y tế sử dụng sản phẩm.
- Tìm hiểu, thu nhập, báo cáo mọi thông tin về các khách hàng trong địa bàn mình phụ trách.
- Phân loại khách hàng để có phương thức giới thiệu bán hàng sao cho hợp lý, thuận tiện và đạt hiệu quả cao.
- Cài danh mục, cơ số thầu ở các cơ sở điều trị được phân công.
- Giới thiệu, thúc đẩy cơ số thầu tại các cơ sở điều trị được phân công khi trúng thầu.
- Thiết lập mối quan hệ với các Bệnh viện, Trung tâm y tế…
- Theo dõi diễn biến thị trường về sản phẩm, giá cả và báo cáo để có biện pháp xử lý thích hợp.
- Tìm hiểu, phân tích nhu cầu khách hàng, thu nhập thông tin sản phẩm mới trên thị trường và đề xuất các sản phẩm mới, đề xuất cải tiến bao bì sản phẩm, đổi mới phương thức bán hàng, có biện pháp chăm sóc khách hàng tốt hơn, giúp định hướng cho công tác nghiên cứu sản phẩm mới nhằm mở rộng thị trường.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trở lên vị trí Trình dược viên kênh ETC (Bệnh viện, Trung tâm y tế)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
– Thưởng các dịp Lễ, Tết
– Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của Luật lao động và Quy chế công ty; Khám sức khỏe, nghỉ mát hàng năm
– Được tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ và kĩ năng cần thiết
– Lương cạnh tranh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
