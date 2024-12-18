Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Phân Phối Dược Phẩm Khang Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, bán hàng, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng

Tiếp cận khách hàng mới trên địa bàn, xây dựng cơ hội bán hàng

Xử lý mọi vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng và đơn hàng trên địa bàn phụ trách

Hoàn tất toàn bộ chỉ tiêu đề ra liên quan đến Sales và thực thi thị trường

Thực hiện các hoạt động khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Yêu cầu ứng viên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, thật thà, nhanh nhạy, có tinh thần không ngại khó

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên ( ưu tiên chuyên ngành Dược)

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm cho vị trí tương đương ở các công ty Dược

Có mối quan hệ với các nhà thuốc, đại lý bán lẻ trên địa bàn phụ trách

Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Công Ty TNHH Phân Phối Dược Phẩm Khang Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, lương tháng 13 rõ ràng, thưởng theo hiệu quả công việc

Được hỗ trợ chi phí học tập và thi các khoá học/chứng chỉ cần thiết cho công việc

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phân Phối Dược Phẩm Khang Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin