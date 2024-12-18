Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Phân Phối Dược Phẩm Khang Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty TNHH Phân Phối Dược Phẩm Khang Việt
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn, bán hàng, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng
Tiếp cận khách hàng mới trên địa bàn, xây dựng cơ hội bán hàng
Xử lý mọi vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng và đơn hàng trên địa bàn phụ trách
Hoàn tất toàn bộ chỉ tiêu đề ra liên quan đến Sales và thực thi thị trường
Thực hiện các hoạt động khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận
Yêu cầu ứng viên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, thật thà, nhanh nhạy, có tinh thần không ngại khó
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên ( ưu tiên chuyên ngành Dược)
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm cho vị trí tương đương ở các công ty Dược
Có mối quan hệ với các nhà thuốc, đại lý bán lẻ trên địa bàn phụ trách
Kỹ năng giao tiếp tốt
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên ( ưu tiên chuyên ngành Dược)
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm cho vị trí tương đương ở các công ty Dược
Có mối quan hệ với các nhà thuốc, đại lý bán lẻ trên địa bàn phụ trách
Kỹ năng giao tiếp tốt
Tại Công Ty TNHH Phân Phối Dược Phẩm Khang Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh, lương tháng 13 rõ ràng, thưởng theo hiệu quả công việc
Được hỗ trợ chi phí học tập và thi các khoá học/chứng chỉ cần thiết cho công việc
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành
Được hỗ trợ chi phí học tập và thi các khoá học/chứng chỉ cần thiết cho công việc
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phân Phối Dược Phẩm Khang Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI