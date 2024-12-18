Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm về doanh số tại khu vực mình phụ trách

Triển khai và thực hiện hiệu quả các hoạt động khuyến mại từ công ty đến khách hàng.

Chăm sóc và phát triển khách hàng thuộc kênh Bệnh viện, phòng khám,...

Thu thập thông tin thị trường phản hồi cho công ty kịp thời để đề xuất CTKM bổ sung bán hàng đạt chỉ tiêu doanh thu trong tháng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Sale Manager

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm làm kênh ETC ít nhất 2 năm

Ngoại hình dễ nhìn

Tại Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng 100% lương chính thức.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay từ tháng đầu tiên

Được hưởng các quyền lợi như: BHYT, BHXH, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe, lương tháng 13,...

Được đào tạo kỹ năng mềm, nghiệp vụ chuyên môn để vững nghề, được làm việc trong môi trường năng động, có áp lực, có phát triển.

