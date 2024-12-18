Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm về doanh số tại khu vực mình phụ trách
Triển khai và thực hiện hiệu quả các hoạt động khuyến mại từ công ty đến khách hàng.
Chăm sóc và phát triển khách hàng thuộc kênh Bệnh viện, phòng khám,...
Thu thập thông tin thị trường phản hồi cho công ty kịp thời để đề xuất CTKM bổ sung bán hàng đạt chỉ tiêu doanh thu trong tháng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Sale Manager
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm làm kênh ETC ít nhất 2 năm
Ngoại hình dễ nhìn
Tại Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng 100% lương chính thức.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay từ tháng đầu tiên
Được hưởng các quyền lợi như: BHYT, BHXH, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe, lương tháng 13,...
Được đào tạo kỹ năng mềm, nghiệp vụ chuyên môn để vững nghề, được làm việc trong môi trường năng động, có áp lực, có phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
