Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẶNG GIA PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 55 Đ. Kinh Dương Vương, Phường 12

Phát triển thị trường:

Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các nhà thuốc, hiệu thuốc, công ty phân phối dược phẩm tại TP. Hồ Chí Minh.

Triển khai cài app, hướng dẫn nhà thuốc đặt hàng qua platform B2B Thuoccombo.vn

Thực hiện khảo sát, phân tích thị trường và đánh giá tiềm năng phát triển của kênh nhà thuốc.

Triển khai cài các chương trình quảng bá sản phẩm, khuyến mãi và các chiến dịch marketing dành riêng cho kênh phân phối dược phẩm.

Quản lý và chăm sóc khách hàng:

Tư vấn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của sàn thương mại điện tử dược phẩm.

Phối hợp cùng đội ngũ chăm sóc khách hàng để đảm bảo dịch vụ hậu mãi chất lượng và duy trì mối quan hệ lâu dài với đối tác.

Theo dõi, báo cáo định kỳ tình hình kinh doanh của từng đơn vị nhà thuốc, đề xuất biện pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Hỗ trợ bán hàng và đào tạo:

Hỗ trợ đối tác trong việc đặt hàng, triển khai chương trình khuyến mãi, cập nhật thông tin sản phẩm.

Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận Marketing, Kinh doanh và IT để tối ưu hóa trải nghiệm của đối tác và khách hàng trên nền tảng thương mại điện tử.

Báo cáo và phân tích:

Lập báo cáo kinh doanh định kỳ (theo tháng) với các số liệu bán hàng, phản hồi khách hàng, và các chỉ số hiệu quả khác.

Đề xuất các chiến lược cải tiến nhằm gia tăng doanh số và mở rộng thị trường

Học vấn: Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Dược hoặc Kinh doanh

Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các platform B2B về dược phẩm (thuocsi.vn, nhapthuoc.com, P.O.C, ...)

Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ sâu sắc với tệp khách hàng trên khu vực TPHCM

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán xuất sắc.

Thực thi thị trường xuất sắc, có mối quan hệ tốt với tệp khách hàng trong khu vực.

Khả năng xây dựng mối quan hệ và làm việc độc lập cũng như theo nhóm.

Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và công cụ quản lý khách hàng (CRM).

Mức lương dự kiến: 10,000,000 – 15,000,000 Lương cứng + Incentives

Lương Tháng 13 & thưởng Lễ, Tết

BHXH, BHYT, ngày nghỉ phép theo chế độ.

Xét duyệt tăng lương theo năng lực.

