Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi
- Hồ Chí Minh:
- 306/19 Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
– Lập kế hoạch kinh doanh, thực hiện trình dược giới thiệu và cung cấp sản phẩm dược mỹ phẩm Teenilicious .......đến với tất cả Phòng khám da liễu, Spa, Nhà thuốc, Shop mỹ phẩm .......
– Khai thác khách hàng mới nhằm tăng doanh số và độ phủ thị trường theo yêu cầu tăng trưởng của công ty.
– Duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng.
– Giới thiệu chương trình khuyến mãi tới khách hàng, chăm sóc và đề xuất các giải pháp thắt chặt mối quan hệ.
– Đề xuất các chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu khu vực.
– Hỗ trợ bộ phận marketing triển khai các chương trình: hội nghị KH, các chương trình marketing, xúc tiến bán hàng khi có yêu cầu.
– Báo cáo về thông tin đối thủ cạnh tranh
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương từ 01 năm trở lên, khu vực thị trường TP.HCM
Nhanh nhạy, giao tiếp tốt, đam mê với công việc
Nam/Nữ sức khỏe tốt, chủ động trong công việc
Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
- Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước.
- Các chế độ phúc lợi: sinh nhật, du lịch, lương tháng 13
- Được tham gia các sự kiện/ hội nghị da liễu
- Được đào tạo kiến thức chuyên môn
- Môi trường năng động,trẻ trung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
