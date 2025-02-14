Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 306/19 Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

– Lập kế hoạch kinh doanh, thực hiện trình dược giới thiệu và cung cấp sản phẩm dược mỹ phẩm Teenilicious .......đến với tất cả Phòng khám da liễu, Spa, Nhà thuốc, Shop mỹ phẩm .......
– Khai thác khách hàng mới nhằm tăng doanh số và độ phủ thị trường theo yêu cầu tăng trưởng của công ty.
– Duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng.
– Giới thiệu chương trình khuyến mãi tới khách hàng, chăm sóc và đề xuất các giải pháp thắt chặt mối quan hệ.
– Đề xuất các chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu khu vực.
– Hỗ trợ bộ phận marketing triển khai các chương trình: hội nghị KH, các chương trình marketing, xúc tiến bán hàng khi có yêu cầu.
– Báo cáo về thông tin đối thủ cạnh tranh

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Y/dược/kinh tế
Có kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương từ 01 năm trở lên, khu vực thị trường TP.HCM
Nhanh nhạy, giao tiếp tốt, đam mê với công việc
Nam/Nữ sức khỏe tốt, chủ động trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
- Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước.
- Các chế độ phúc lợi: sinh nhật, du lịch, lương tháng 13
- Được tham gia các sự kiện/ hội nghị da liễu
- Được đào tạo kiến thức chuyên môn
- Môi trường năng động,trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi

Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 306/19 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

