Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 306/19 Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên

– Lập kế hoạch kinh doanh, thực hiện trình dược giới thiệu và cung cấp sản phẩm dược mỹ phẩm Teenilicious .......đến với tất cả Phòng khám da liễu, Spa, Nhà thuốc, Shop mỹ phẩm .......

– Khai thác khách hàng mới nhằm tăng doanh số và độ phủ thị trường theo yêu cầu tăng trưởng của công ty.

– Duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng.

– Giới thiệu chương trình khuyến mãi tới khách hàng, chăm sóc và đề xuất các giải pháp thắt chặt mối quan hệ.

– Đề xuất các chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu khu vực.

– Hỗ trợ bộ phận marketing triển khai các chương trình: hội nghị KH, các chương trình marketing, xúc tiến bán hàng khi có yêu cầu.

– Báo cáo về thông tin đối thủ cạnh tranh

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Y/dược/kinh tế

Có kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương từ 01 năm trở lên, khu vực thị trường TP.HCM

Nhanh nhạy, giao tiếp tốt, đam mê với công việc

Nam/Nữ sức khỏe tốt, chủ động trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

- Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước.

- Các chế độ phúc lợi: sinh nhật, du lịch, lương tháng 13

- Được tham gia các sự kiện/ hội nghị da liễu

- Được đào tạo kiến thức chuyên môn

- Môi trường năng động,trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi

