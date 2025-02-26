Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ QUỲNH KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ QUỲNH KIM
- Hồ Chí Minh:
- 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10,Hồ Chí Minh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Vị trí : Nhân viên kinh doanh
Khu vực : Hồ Chí Minh, Cần thơ
Kênh phân phối: Thẩm Mỹ Viện và Nhà thuốc, chuỗi cửa hàng chăm sóc sức khỏe và shop Mỹ Phẩm
- Giới thiệu sản phẩm tại các thẩm mỹ viện, nhà thuốc, chuỗi cửa hàng chăm sóc sức khỏe, shop Mỹ Phẩm,
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng nhằm đạt chỉ tiêu được giao.
- Tìm kiếm khách hàng mới và xây dựng thị trường theo các kênh phân phối thẩm mỹ viện, nhà thuốc và shop mỹ phẩm.
- Lập kế hoạch làm việc rõ ràng và hoàn tất báo cáo đẩy đủ.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định của nhóm
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Năng động và ham học hỏi
- Siêng năng, trung thực
- Có kỹ năng giao tiếp tốt
- Có khả năng thuyết trình và thuyết phục tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ QUỲNH KIM Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương tháng 13, và thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh Công ty
• Tham gia BHXH theo Luật định và Bảo hiểm Sức khỏe theo chính sách Công ty
• Khám sức khỏe định kỳ, hoạt động Team Building và du lịch
• Lương: Cạnh tranh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ QUỲNH KIM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
