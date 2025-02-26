Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ QUỲNH KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10,Hồ Chí Minh, Quận 10

Vị trí : Nhân viên kinh doanh

Khu vực : Hồ Chí Minh, Cần thơ

Kênh phân phối: Thẩm Mỹ Viện và Nhà thuốc, chuỗi cửa hàng chăm sóc sức khỏe và shop Mỹ Phẩm

- Giới thiệu sản phẩm tại các thẩm mỹ viện, nhà thuốc, chuỗi cửa hàng chăm sóc sức khỏe, shop Mỹ Phẩm,

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng nhằm đạt chỉ tiêu được giao.

- Tìm kiếm khách hàng mới và xây dựng thị trường theo các kênh phân phối thẩm mỹ viện, nhà thuốc và shop mỹ phẩm.

- Lập kế hoạch làm việc rõ ràng và hoàn tất báo cáo đẩy đủ.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định của nhóm

Tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành Kinh tế, hoặc đại học khác chuyên ngành quản trị kinh doanh, trung cấp dược, hóa vi sinh hoặc các ngành khác

- Năng động và ham học hỏi

- Siêng năng, trung thực

- Có kỹ năng giao tiếp tốt

- Có khả năng thuyết trình và thuyết phục tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ QUỲNH KIM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thử việc: 02 tháng

• Lương tháng 13, và thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh Công ty

• Tham gia BHXH theo Luật định và Bảo hiểm Sức khỏe theo chính sách Công ty

• Khám sức khỏe định kỳ, hoạt động Team Building và du lịch

• Lương: Cạnh tranh

