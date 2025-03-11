Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần 5A Farma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần 5A Farma
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công Ty Cổ Phần 5A Farma

Trình dược viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Cổ Phần 5A Farma

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Kênh ETC địa bàn:
- Khu vực Hồ Chí Minh (kênh kê đơn dịch vụ, phòng mạch)
- Khu vực Hồ Chí Minh (kênh thầu bệnh viện)
2/ Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành Dược,
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên
- Chăm chỉ, trung thực, tinh thần trách nhiệm, chịu khó trong công việc và chịu được áp lực trong công việc
- Yêu thích công việc trình dược và có định hướng theo đuổi lâu dài công việc kinh doanh.
- Nhanh nhẹn có khả năng giao tiếp tốt, có sự kiên trì, nhiệt tình trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần 5A Farma Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 9.000.000đ -12.000.000đ
- Thưởng theo doanh số
- Đầy đủ chế độ phúc lợi: BHXH, du lịch hàng năm, ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần 5A Farma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần 5A Farma

Công Ty Cổ Phần 5A Farma

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 116/45 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

