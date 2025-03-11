Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần 5A Farma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

1/ Kênh ETC địa bàn:

- Khu vực Hồ Chí Minh (kênh kê đơn dịch vụ, phòng mạch)

- Khu vực Hồ Chí Minh (kênh thầu bệnh viện)

2/ Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành Dược,

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên

- Chăm chỉ, trung thực, tinh thần trách nhiệm, chịu khó trong công việc và chịu được áp lực trong công việc

- Yêu thích công việc trình dược và có định hướng theo đuổi lâu dài công việc kinh doanh.

- Nhanh nhẹn có khả năng giao tiếp tốt, có sự kiên trì, nhiệt tình trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần 5A Farma Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 9.000.000đ -12.000.000đ

- Thưởng theo doanh số

- Đầy đủ chế độ phúc lợi: BHXH, du lịch hàng năm, ....

Cách Thức Ứng Tuyển

