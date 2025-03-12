Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH CÁNH ĐỒNG VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 7 đường số 5, Khu phố 4, Phường An Phú,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tập trung chào hàng vào các hệ thống chuối nhà thuốc

- Xây dựng phương án chăm sóc khách hàng hiệu quả để giữ nguồn khách hàng ổn định và phát triển hệ thống khách hàng mới

- Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin khách hàng, thông tin sản phẩm để đưa ra chính sách kinh doanh phù hợp với sự thay đổi của thị trường

- Cung cấp các thông tin cần thiết đến các cơ sở nhập hàng để họ biết cách sử dụng sản phẩm

- Vận dụng sự hiểu biết, các kiến thức và kỹ năng về y dược để tạo dựng niềm tin của khách hàng cũng như giúp họ hiểu được tác dụng của sản phẩm

- Tạo dựng mối quan hệ thân thiết với các khách hàng để có thể bán sản phẩm trong tương lai

- Đạt KPI và lên kế hoạch để thực hiện công việc cho những tháng sau đó

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học ngành Dược

- Có 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp thực hiện công việc

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH CÁNH ĐỒNG VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Du lịch nghỉ mát theo quy định của công ty

- Quà chúc mừng sinh nhật khi tham gia công đoàn

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Được xét lương 1-2 lần trong năm

- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÁNH ĐỒNG VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin