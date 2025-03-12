Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH CÁNH ĐỒNG VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH CÁNH ĐỒNG VÀNG
- Hồ Chí Minh:
- 7 đường số 5, Khu phố 4, Phường An Phú,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Tập trung chào hàng vào các hệ thống chuối nhà thuốc
- Xây dựng phương án chăm sóc khách hàng hiệu quả để giữ nguồn khách hàng ổn định và phát triển hệ thống khách hàng mới
- Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin khách hàng, thông tin sản phẩm để đưa ra chính sách kinh doanh phù hợp với sự thay đổi của thị trường
- Cung cấp các thông tin cần thiết đến các cơ sở nhập hàng để họ biết cách sử dụng sản phẩm
- Vận dụng sự hiểu biết, các kiến thức và kỹ năng về y dược để tạo dựng niềm tin của khách hàng cũng như giúp họ hiểu được tác dụng của sản phẩm
- Tạo dựng mối quan hệ thân thiết với các khách hàng để có thể bán sản phẩm trong tương lai
- Đạt KPI và lên kế hoạch để thực hiện công việc cho những tháng sau đó
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp thực hiện công việc
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực
Tại CÔNG TY TNHH CÁNH ĐỒNG VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Quà chúc mừng sinh nhật khi tham gia công đoàn
- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Được xét lương 1-2 lần trong năm
- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÁNH ĐỒNG VÀNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI