Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam:

- Hà Nam

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số, phát triển sản phẩm mới, bao phủ sản phẩm
Chăm sóc chủ điểm bán, nhân viên tại điểm bán, tạo mối quan hệ tốt đẹp
Hoạt động chính ngoài thị trường dựa trên tuyến bán hàng/ danh sách khách hàng được Công ty cung cấp; và phát triển khách hàng mới (chiếm 90% thời gian làm việc)
Trưng bày sản phẩm, kiểm soát tồn kho và công nợ khách hàng
Giải quyết khiếu nại của khách hàng
Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của quản lý bao gồm kết quả kinh doanh, hoạt động Marketing và đối thủ cạnh tranh
Phối hợp triển khai các chương trình Marketing cùng bộ phận Marketing và Trade MKR hoặc độc lập triển khai đảm bảo tính hiệu quả của chương trình, nhận diện hình ảnh, thương hiệu tại các điểm bán
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 23 đến 35
Trình độ: Trung cấp trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng (Các sản phẩm Mẹ Bé và sản phẩm Dược tiêu dùng là lợi thế)
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo máy tính

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + % doanh số + phụ cấp ( Tổng thu nhập: 12 – 15 triệu/1 tháng)
Thưởng hàng tháng, quý, năm
Môi trường bình đẳng & thân thiện, đánh giá theo hiệu quả công việc.
Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội thăng tiến.
Chế độ phúc lợi tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: C12, TT6, Khu đô thị Văn Quán- Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

