Tuyển Trợ giảng Language Link Academic- Hà Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu

Mức lương 1 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 Tòa CT2 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 1 - 5 Triệu

Quản lý lớp học:

Trợ giúp học viên

Hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa, sự kiện tại trung tâm

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên có ít nhất 3 tháng kinh nghiệm làm trợ giảng

- Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương B2 trở lên, chuyên ngành học liên quan đến ngôn ngữ Anh là một lợi thế

- Giao tiếp và ngữ pháp tiếng Anh tốt

- Thời gian rảnh nhiều từ sau 17h15 các ngày trong tuần và thứ 7, Chủ Nhật

- Nhiệt tình, có trách nhiệm, chăm chỉ, yêu trẻ con

Tại Language Link Academic- Hà Đông Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi đầu: 35.000 VND/tiếng.

- Review tăng lương sau 6 tháng/9 tháng/12 tháng, upto 55.000VND/tiếng

- Cơ hội trở thành giáo viên chính thức tại Language Link

- Các hoạt động gắn kết nhân viên: Christmas party - Year End party - Outing day - Family day...

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện

- Trang thiết bị, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Language Link Academic- Hà Đông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin